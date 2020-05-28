Цены на золото перешли к росту из-за ситуации в Гонконге

Цена на золото выросла в четверг, так как ухудшение американо-китайских отношений из-за решения Пекина ввести закон о национальной безопасности в Гонконге усилило сомнения в быстром восстановлении экономики.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Спотовая цена на золото выросла на 0,78% до $1.722,21 за тройскую унцию.

"Напряженность в отношениях между США и Китаем продолжает оставаться довольно сильной. В целом рынок немного обеспокоен ситуацией как в геополитическом, так и в экономическом плане", - сказал старший вице-президент трейдера драгметаллов MKS SA Афшин Набави.

Парламент Китая в четверг одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге, вызвав опасения эскалации торговой напряженности в отношениях с США на фоне критики со стороны Вашингтона из-за ситуации с коронавирусом.

Палладий подешевел на 0,5% до $1.926,04 за унцию, серебро прибавило 0,18% до $17,33 за унцию. Цена на платину увеличилась на 1,39% до $830,39.