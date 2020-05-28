"Сумыгаз" начал принимать показания счетчиков с фото в Viber

Показания газового счетчика в чат-боте 7104ua в Viber можно подтвердить фотографией, сообщает АО "Сумыгаз".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Сумыгаза" сообщает БизнесЦензор.

После ручного ввода показаний чат-бот предлагает потребителю добавить фото счетчика. Его можно загрузить из галереи телефона.

"Возможности онлайн-сервисов 104.ua расширяются. Теперь компания в Viber принимает показания счетчиков с фото. Сейчас система проходит своеобразное обучение и совершенствование. Вскоре появится и функция распознавания показаний счетчиков по фотографией. Ранее такая опция была доступна только в мобильном приложении для iOS"- сообщили в АО "Сумыгаз"

Впоследствии эту технологию будут использовать для коррекции показаний, внесенных с ошибками. Ведь потребители нередко сталкиваются с этой проблемой. Обычно в таком случае им необходимо обращаться в центр обслуживания клиентов, писать заявление и ждать визита контроллера, который должен составить акт и подтвердить реальные показания счетчика. Очень скоро это будет происходить почти автоматически.

В "Сумыгаз" напоминают, что передавать показания счетчиков необходимо ежемесячно с 1 по 5 число.

Клиенты компании уже давно имеют возможность зафиксировать данные, не выходя из дома. Это можно сделать сразу в несколько способов: с помощью чат-бота 7104ua в Viber или telegram, можно воспользоваться мобильными приложениями 104 Mobile для Android и 104 Mobile Light для iPhone, послать смс на номер 7104, позвонить в Контакт-центр по телефону: 067 00 03 104 или воспользоваться Личным кабинетом на сайте 104.ua.