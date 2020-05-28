Ахметов, Пинчук и Порошенко возглавили рейтинг миллионеров украинского журнала Forbes

Печатная версия журнала "Forbes Украина" впервые с 2016 года опубликовала рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины, который возглавил Ринат Ахметов.

Об этом со ссылкой на Forbes сообщает БизнесЦензор.

По оценке составителей рейтинга, совокупное состояние "Золотой сотни" Украины составило $31,4 млрд. На первом месте оказался Ринат Ахметов, чье состояние журнал оценил в $2,8 млрд. "По сравнению с пиковым 2013 годом состояние самого богатого украинца сократилось почти в шесть раз", – отмечает издание.

Второе место в списке богатейших украинцев занимает владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук c состоянием в $1,4 млрд.

На третьем месте – Петр Порошенко с $1,4 млрд. Бывший президент Украины вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. В 2014 году его состояние оценивалось в $1,3 млрд, в 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же "Forbes Украина" оценил состояние Порошенко в $750 млн.

Далее в рейтинге разместились:

Геннадий Боголюбов, совладелец финансово-промышленной группы "Приват" – $1,2 млрд;

Юрий Косюк, владелец "Мироновского хлебопродукта", – $1,1 млрд;

Константин Жеваго, один из главных собственников горнодобывающей компании Ferrexpo, – $1,1 млрд;

Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы "Приват", – $1 млрд;

Вадим Новинский, основной владелец "Смарт-групп", – $810 млн;

Александр Ярославский, президент Development Construction Holding, – $725 млн.

Номер 100 в списке получил совладелец сети супермаркетов "Таврия В" Борис Музалев.

У девяти бизнесменов из рейтинга основой состояния является IT. Самый богатый из них – основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец ($560 млн, №13).

Также в рейтинг вошли Дмитрий Фирташ ($370 млн, №24), глава алкогольного холдинга Global Spirits, владеющего водочным брендом "Хортица", Евгений Черняк ($295 млн, №30) и Павел Фукс ($155 млн, №51).