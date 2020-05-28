Буславец поручила проверить рост производства электроэнергии на государственных ТЭЦ

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец распорядилась проверить деятельность всех теплоэлектроцентралей относительно нарушений ими прогнозного энергобаланса и значительного перепроизводства электроэнергии.

Соответствующее поручение Буславец дала на совещании в Минэкоэнерго, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Меня очень беспокоит значительное отклонение теплоэлектроцентралей от прогнозного энергобаланса. У нас закончился отопительный сезон, у нас много ТЭЦ, которые заявляли об убыточности. Тем не менее, они вырабатывают электроэнергии значительно больше, на треть, и я хочу дать поручение проанализировать, какие именно ТЭЦ превысили прогнозные объемы, какая у них ситуация с долгами", – сказала и.о. министра.

По ее словам, особенно надо рассмотреть ТЭЦ, находящиеся в управлении Фонда госимущества, которые наиболее "проблемные с точки зрения долгов".

Она также выразила надежду на дальнейшее ограничение выработки электроэнергии атомными станциями НАЭК "Энергоатом" для выполнения прогнозного энергобаланса.

"Наконец вчера наш самый большой производитель электроэнергии "Энергоатом" придержался той мощности, которая была предусмотрена физическим балансом. Надеюсь, так будет и в дальнейшем. Нам необходимо убрать профицитную электроэнергию для стабильной работы энергосистемы", – заявила Буславеу.

По данным главного диспетчера НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко, превышение выработки электроэнергии на ТЭЦ по сравнению с заложенным в прогнозном энергобалансе, составляет 39% (165 млн кВт-ч). Также он отметил превышение объемов производства атомной электроэнергии на 12% (544 млн кВт-ч) и недопроизводство на ТЭС на 5,5% (152 млн кВт-ч) и на объектах ВИЭ – на 13% (90 млн кВт-ч).

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Как сообщалось, накануне и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что ограничения на производство электроэнергии на атомных станциях привели к падению выработки энергии на АЭС 27 мая до исторического минимума – 6630 МВт при установленной мощности 9490 МВт.

В то же время к вечеру 27 мая мощность производства электроэнергии угольными ТЭС впервые превысила рабочую мощность атомных электростанций. Так, 27 мая в 22:17 работающая мощность угольных ТЭС составила 7243 МВт, а работающая мощность АЭС составила 6663 МВт.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова по итогам 2019 года контролирует 63% тепловой генерации (ТЭС) и 25% "зеленой" генерации, являясь крупнейшим игроком в этом сегменте.

Как сообщал БЦ, 21 апреля "Энергоатом" начал отключать блоки АЭС из-за диспетчерских ограничений на фоне роста производства "зеленой" электроэнергии.