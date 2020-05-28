Импорт автомобилей в первом квартале упал на 44%

За первый квартал 2020 года импорт автомобилей в Украину сократился на 44% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ассоциации "Укравтопром" сообщает БизнесЦензор.

В первом квартале текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 127,2 тыс. единиц автотранспортных средств на сумму $994,4 млн.

При этом снижение общего объема импорта произошло за счет легковых авто. В то же время, импорт грузовых и спец автомобилей вырос на 2% – до 10,9 тыс. штук, а внешние закупки автобусов – на 5%, до почти 500 шт.

Что же касается самого крупного сегмента автомобильного импорта – легковых авто, то их количество по сравнению с первым кварталом 2019 года уменьшилось на 46% – до 115,8 тыс. шт. Общая таможенная стоимость этих машин составила почти $823 млн.

Более половины этой суммы ($418,6 млн.) было потрачено на приобретение подержанных машин, которых было ввезено в количестве более 94 тыс. шт.

Закупки почти 21,8 тыс. новых легковых автомобилей обошлись импортерам в $404,4 млн.

Крупнейшими поставщиками новых легковых автомобилей в первом квартале были: Япония (4574 шт.), Румыния (3849 шт.) и Китай (3335 шт.).

Подержанные автомобили чаще завозили из: ФРГ (26 тыс 425 шт.), США (15 тыс 723 шт.) и Франции (10 тыс 177 шт.).