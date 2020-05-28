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Новини
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Импорт автомобилей в первом квартале упал на 44%

Импорт автомобилей в первом квартале упал на 44%

За первый квартал 2020 года импорт автомобилей в Украину сократился на 44% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ассоциации "Укравтопром" сообщает БизнесЦензор.

В первом квартале текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 127,2 тыс. единиц автотранспортных средств на сумму $994,4 млн.

При этом снижение общего объема импорта произошло за счет легковых авто. В то же время, импорт грузовых и спец автомобилей вырос на 2% – до 10,9 тыс. штук, а внешние закупки автобусов – на 5%, до почти 500 шт.

Что же касается самого крупного сегмента автомобильного импорта – легковых авто, то их количество по сравнению с первым кварталом 2019 года уменьшилось на 46% – до 115,8 тыс. шт. Общая таможенная стоимость этих машин составила почти $823 млн.

Более половины этой суммы ($418,6 млн.) было потрачено на приобретение подержанных машин, которых было ввезено в количестве более 94 тыс. шт.

Закупки почти 21,8 тыс. новых легковых автомобилей обошлись импортерам в $404,4 млн.

Крупнейшими поставщиками новых легковых автомобилей в первом квартале были: Япония (4574 шт.), Румыния (3849 шт.) и Китай (3335 шт.).

Подержанные автомобили чаще завозили из: ФРГ (26 тыс 425 шт.), США (15 тыс 723 шт.) и Франции (10 тыс 177 шт.).

авто (4097) імпорт (2301)


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Топ коментарі
+4
Ну що зебіки? Хужє не стало? Поржали? Добре без бариги тепер живеться?
А це ж тільки статистика за перший квартал. ДОкоронавірусна статистика.
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28.05.2020 15:05
+4
За перід до епідемії чи під час?
Стаття про статистику ДО єпідемії. Карантин, нагадаю,у нас ввели 12 березня. То то в першому кварталі це тільки 2.5тижні з 14.
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28.05.2020 16:29
+2
Для зебилов - карантин в стране объявили только 12го марта. 46% падения карантином не объяснить!
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28.05.2020 16:38
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Ну що зебіки? Хужє не стало? Поржали? Добре без бариги тепер живеться?
А це ж тільки статистика за перший квартал. ДОкоронавірусна статистика.
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28.05.2020 15:05 Відповісти
Иванович,не тупи! И в Германии более чем в 3 раза продажи упали,тоже Зеленский виноват?
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28.05.2020 15:52 Відповісти
За перід до епідемії чи під час?
Стаття про статистику ДО єпідемії. Карантин, нагадаю,у нас ввели 12 березня. То то в першому кварталі це тільки 2.5тижні з 14.
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28.05.2020 16:29 Відповісти
Тобто"
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28.05.2020 16:29 Відповісти
Да о чем вы говорите??!! До эпидемии машины табунами гнали,никакого спада небыло,через границу проехать нельзя было. Посмотрите статистику,за январь 2020 загнали на 33% больше, чем за январь 2019.
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28.05.2020 20:56 Відповісти
Я кажу про то що в статті сказано перший квартал. Перший квартал це перші три місяці року.
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28.05.2020 22:12 Відповісти
Эта страна похоже совсем воевать не собирается. Вместо импорта вооружения импорт автомобилей во время войны.
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28.05.2020 15:20 Відповісти
Для зебилов - карантин в стране объявили только 12го марта. 46% падения карантином не объяснить!
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28.05.2020 16:38 Відповісти
Так год назад закончилась "эпоха бедности" и настала эпоха "выживания". Нахера безработным иномарки если при зеленском хлеба не зачто купить?!
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28.05.2020 17:49 Відповісти
зегниды наживаются на растаможке
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28.05.2020 18:41 Відповісти
завезите хорошие дешевые автомобили и во втором квартале встанет
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28.05.2020 20:52 Відповісти

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