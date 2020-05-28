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Ставки по гривневым депозитам упали до минимума с начала года, – НБУ

Ставки по гривневым депозитам упали до минимума с начала года, – НБУ

В мае объемы срочных гривневых депозитов практически не изменились, тогда как ставки по срочным депозитам населения в национальной валюте достигли самого низкого уровня с начала года.

Об этом сообщается в еженедельном отчете Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.

"Более того, гривневые средства населения в мае превышают уровень, наблюдавшийся до начала оттока в марте. Всего за этот месяц они выросли на 1,8%", – отмечается в сообщении.

В то же время НБУ отмечает, что темпы оттока валютных средств остаются ниже, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов, а отток срочных валютных депозитов прекратился впервые с марта.

Ставки по гривневым депозитам упали до минимума с начала года, – НБУ 01

"В мае стоимость новых срочных гривневых вкладов продолжала снижаться, как и раньше, наиболее заметно по краткосрочным депозитам. В целом ставки по гривневым кредитам бизнеса и срочным депозитам населения достигли самого низкого уровня с начала года, а ставки по валютным вкладам в мае незначительно выросли", – констатируют в НБУ.

Ставки по гривневым депозитам упали до минимума с начала года, – НБУ 02

Кроме того, постепенно восстанавливается спрос на потребительские кредиты: количество визитов на сайты банков возвращается на докризисный уровень.

Нацбанк также отмечает, что ослабление карантина позволило банкам увеличить долю работающих банкоматов до 97%, а отделений – до 87%.

"По-прежнему участники банковского рынка продолжают со значительным запасом выполнять требования по коэффициенту покрытия ликвидности LCR, установленные на уровне 100% и в полном объеме выполнять обязательства перед клиентами", – подчеркивают в Нацбанке.

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банки (6939) гривня (1526) депозит (432) НБУ (9233)


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как вы думаете будут депозиты
если проценты по депозитам
ниже инфляции процента
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28.05.2020 15:00 Відповісти
Будут, но мало. Про инфляцию на днях НБУ грамотно сказали двузначная целевая инфляция есть только в Гане а кабмин хочет чтобы была и в Украине. Пора входить в зону евро и отбирать станок у кабмина, нинакая монетарная политика в стране с клептократами не даст такого экономического роста как кредиты в Евро под 4-6%. Про это ниодна сволочь не заикается даже, а мудрый нарот без вброса сам неспособен поднять тему.
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28.05.2020 15:05 Відповісти
Наконец-то хоть одна здравая мысль ! Причём наиважнейшая. Но чего-то не помню ни одной партии, у которой в программе переход на евровалюту...
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28.05.2020 19:56 Відповісти

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