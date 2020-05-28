НАБУ расследует 21 уголовное дело о коррупции на "Укрзализныце"

Национальное антикоррупиционное бюро расследует 21 уголовное производство по фактам коррупции, связанной с деятельностью "Укрзализныци", ориентировочные убытки достигают 1,1 млрд грн.

Об этом сообщил детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов во время онлайн-дискуссии с представителями "Укрзализныци", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодня мы расследуем 21 уголовное производство в активной стадии досудебного расследования по фактам преступлений, связанных с деятельностью "Укрзализныци", 15 лиц уведомлены о подозрении", – сказал представитель НАБУ.

По его словам, среди подготовленных к подаче в суд – дела по двум народным депутатам Украины, которые были бенефициарами коррупционных преступлений в "Укрзализныце", экс-внештатному советнику бывшего президента Украины, должностным лицам УЗ и представителям коммерческих структур.

"Нагрузка нашего отдела: около 50% составляют дела "Укрзализныци", – отметил он.

В НАБУ также подчеркнули, что ориентировочный объем убытков, причиненных стратегическому госпредприятию этими преступлениями, достигает 1,1 млрд грн

Основные правонарушения, по заявлениям НАБУ, связаны со злоупотреблениями во время публичных закупок, обслуживания долговых обязательств, осуществления страховой деятельности, а также при предоставлении льгот на тарифы по грузовым перевозкам.

В свою очередь директор офиса по антикоррупционной деятельности "Укрзализныци" Игорь Шевченко заявил, что в компании уже выявлено более 100 коррупционных рисков во всех основных сферах деятельности компании, 28 из которых – в сфере закупок.

"Сейчас активнее всего мы работаем над разработкой мер по выявленным коррупционным рискам. Мы их выявили более 100, во всех основных сферах деятельности – грузовые, пассажирские перевозки, закупки, юридическая, финансовая. Работаем над мерами по их устранению, а там где их нельзя устранить, над их минимизацией и контролем…Хотелось бы выстроить ту систему предотвращения, когда просто коррупционное проявление не будет возникать", – сказал Шевченко.

Представитель "Укрзализныци" отметил, что часто основанием для проверки коррупционных фактов выступают материалы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"Часто наши коллеги из других подразделений не согласны и отрицают их, но некоторые из них потом подтверждаются в выводах служебных проверок, и потом попадают в реестр досудебных расследований и становятся материалами уголовных дел. Это очень эффективно, постоянно мониторим материалы НАПК", - добавил он.