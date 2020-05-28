Степанов вернулся к идее возобновления санитарно-эпидемиологической службы
Руководство Министерства здравоохранения изучает возможность восстановления санитарно-эпидемиологической службы.
Об этом Министр здравоохранения Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.
Степанов отметил, рассматривается вариант создание службы в составе Минздрава, а не как отдельного центрального органа исполнительной власти.
По словам министра, функционал этой службы будет среди прочего включать проведение противоэпидемических мероприятий, установление инфекционного контроля и реагирование на эпидемические ситуации.
Как сообщалось, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Кабинету министров Украины с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
До этого за восстановление работы Санитарно-эпидемиологической службы выступал народный депутат, член партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий.
Напомним, в мае 2017 года Кабинет министров решил повторно ликвидировать Государственную санитарно-эпидемиологическую службу и передать ее функции Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Как отмечалось в решении, дальнейшее функционирование Госсанэпидслужбы нецелесообразно, поскольку выполнение ее функций обеспечивает Министерство здравоохранения.
Этому решению предшествовало задержание главного санитарного врача Украины Святослава Протаса и ряда главных санитарных врачей областей по подозрении в организации схемы систематического вымогательства.
Глава МВД Арсен Аваков тогда отмечал, что правоохранители задокументировали 11 фактов вымогательства и получения Протасом от подчиненных взяток.
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