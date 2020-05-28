Выработка электроэнергии угольных ТЭС превысила мощности АЭС, – Герус

Мощность производства электроэнергии угольными ТЭС превысила рабочую мощность атомных электростанций, сообщил нардеп Андрей Герус.

Об этом Герус написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Историческое событие произошло вчера вечером. Мощность угольных ТЭС превысила работающую мощность атомных электростанций (АЭС)", - сообщил он.

По данным Геруса, 27 мая в 22:17 работающая мощность угольных ТЭС составила 7243 МВт, а работающая мощность АЭС составила 6663 МВт.

"Это стало следствием того, что накануне министерство энергетики заставило "Энергоатом" еще уменьшить работу своих блоков, хотя имеющаяся мощность, которая может работать, составляет 9490 МВт", - написал Герус.

Он заключил, что ограничения "Энергоатома" составили 2827 МВт, что приравнивается к мощности всей Ривненской АЭС или к 41% больше мощности Хмельницкой АЭС. Всего с ограничениями сейчас работаю 9 блоков на всех украинских АЭС, написал Герус.

"Ограничивается государственный "Энергоатом", владельцем которого является вы все, как граждане Украины. А увеличивается генерация угольных ТЭС, 70% которых принадлежит компании ДТЭК Р. Ахметова. И такое перераспределение рынка происходит не потому, что "Энергоатом" проиграл конкуренцию, а потому, что нашлись чиновники, которые решили вручную перераспределить рынок в пользу частных (дорогих) структур", - заключил Герус.

Как сообщал БизнесЦензор, выработка атомной энергетики Украины 27 мая упала до исторического минимума.

Как сообщалось, согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

Ранее в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме "Энергоатом" вынужден ограничивать нагрузку энергоблоков.

В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.