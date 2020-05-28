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Выработка электроэнергии угольных ТЭС превысила мощности АЭС, – Герус

Выработка электроэнергии угольных ТЭС превысила мощности АЭС, – Герус

Мощность производства электроэнергии угольными ТЭС превысила рабочую мощность атомных электростанций, сообщил нардеп Андрей Герус.

Об этом Герус написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Историческое событие произошло вчера вечером. Мощность угольных ТЭС превысила работающую мощность атомных электростанций (АЭС)", - сообщил он.

По данным Геруса, 27 мая в 22:17 работающая мощность угольных ТЭС составила 7243 МВт, а работающая мощность АЭС составила 6663 МВт.

"Это стало следствием того, что накануне министерство энергетики заставило "Энергоатом" еще уменьшить работу своих блоков, хотя имеющаяся мощность, которая может работать, составляет 9490 МВт", - написал Герус.

Он заключил, что ограничения "Энергоатома" составили 2827 МВт, что приравнивается к мощности всей Ривненской АЭС или к 41% больше мощности Хмельницкой АЭС. Всего с ограничениями сейчас работаю 9 блоков на всех украинских АЭС, написал Герус.

"Ограничивается государственный "Энергоатом", владельцем которого является вы все, как граждане Украины. А увеличивается генерация угольных ТЭС, 70% которых принадлежит компании ДТЭК Р. Ахметова. И такое перераспределение рынка происходит не потому, что "Энергоатом" проиграл конкуренцию, а потому, что нашлись чиновники, которые решили вручную перераспределить рынок в пользу частных (дорогих) структур", - заключил Герус.

Выработка электроэнергии угольных ТЭС превысила мощности АЭС, – Герус 01

Как сообщал БизнесЦензор, выработка атомной энергетики Украины 27 мая упала до исторического минимума.

Как сообщалось, согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

Ранее в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме "Энергоатом" вынужден ограничивать нагрузку энергоблоков.

В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.

Ахметов (1605) ТЕС (675) Енергоатом (1194) електроенергія (4219) Міненерговугілля (750) ДТЕК (1358) Герус (268) Мінекоенерго (58)


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Топ коментарі
+7
Не понимаю:ведь атомное электричество-оно самое дешевое и экологически-безопасное и во всем мире только снижают сжигание угля. А в Украине при клоуне-Президенте все должно быть наоборот? Украина-ты сошла с ума!
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28.05.2020 15:33
+6
охереть, как Ахметов нагревается при помощи своих людей во власти.
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28.05.2020 15:43
+5
Дегенрати! Ця влада жидів вже давно покинула межі здорового глузду - вони створюють екологічну катастрофу сподіваючись мабуть втекти з хабарами Ахметова і Бєні в "обітовану пустелю". Ідіоти двічі - від війни в війну не втекти!
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28.05.2020 15:01
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А цей дурник на ймення Герус може відповісти для чого (для кого) так завзято засерають екологію України?
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28.05.2020 13:00 Відповісти
Статью читал?
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28.05.2020 13:07 Відповісти
Это тот Герус которой пробил покупку электричества у кацапов?
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28.05.2020 14:14 Відповісти
Бабку в селе непомерно оштрафовали за сожженную прошлогоднюю листву (поджигатели лесов не в счет, это шакалы). Зато Ахметов засерает атмосферу Украины и непомерно обогащается благодаря антинародным государственными коррупционным чинушами!!!! Господин Зеленский, так вы за народ Украины или против него. Вообще можете и не отвечать, за вас отвечают ваши проступки!
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28.05.2020 14:40 Відповісти
Дегенрати! Ця влада жидів вже давно покинула межі здорового глузду - вони створюють екологічну катастрофу сподіваючись мабуть втекти з хабарами Ахметова і Бєні в "обітовану пустелю". Ідіоти двічі - від війни в війну не втекти!
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28.05.2020 15:01 Відповісти
Знову клятий Порошенко договорняки з Ахметовим ганяє!
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28.05.2020 15:14 Відповісти
Не понимаю:ведь атомное электричество-оно самое дешевое и экологически-безопасное и во всем мире только снижают сжигание угля. А в Украине при клоуне-Президенте все должно быть наоборот? Украина-ты сошла с ума!
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28.05.2020 15:33 Відповісти
это не Украина сошла с ума, а новые лица, во главе зе.
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28.05.2020 18:11 Відповісти
Просто слуга олигархов выполняет хотелки своих хозяев. В часности дяди Рината.
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28.05.2020 19:29 Відповісти
охереть, как Ахметов нагревается при помощи своих людей во власти.
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28.05.2020 15:43 Відповісти
Може хтось викладе не оцю дурницю, а ДОБОВИЙ графік споживання електроенергії? Тоді все й буде видно - АЕС мають виробляти постійну складову (мінімальне добове споживання на графіку), а всі інші - перекривати змінну складову. Бо використовувати блоки АЕС у режимі маневування потужністю не тільки економічно невигідно, а ще й небезпечно для життя.
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28.05.2020 16:41 Відповісти
Сейчас карантин и потребление энергии оч небольшое. Вы статью читали? Мощность АЭС снизили из-за ПЕРЕИЗБЫТКА электрогенерации. Если как вы говорите маневрирование то угольные ТЕС нужно включать только утром и вечером-сгладить пики. А их веключили на полную мощность круглосуточно:пока уголь дешевый и можно наварить на Ротердам+ сжигая его в максимальных обьемах. Уголь который Украина покупала из РФ
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29.05.2020 12:22 Відповісти
Усе це буде видно з ДОБОВОГО ГРАФІКА СПОЖИВАННЯ. А не з побрехеньок (вірогідно) проплачених журнашлюх і безголових ЗЁ-брехунів.
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29.05.2020 16:15 Відповісти
Ну наконец-то!
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28.05.2020 19:27 Відповісти

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