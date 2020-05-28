Энергетическое сообщество призвало оставить обоснованные тарифы для Операторов ГРМ, – АГРУ

Секретариат Энергетического сообщества призвал Национальную комиссию регулирования рынка электроэнергии и коммунальных услуг оставить экономически обоснованные тарифы для Операторов ГРМ

Об этом сообщает Ассоциация газового рынка Украины по итогам заседания подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики поставки газа Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, где рассматривалась проблема небалансов на рынке природного газа, передает БизнесЦензор.

"Нас беспокоит информация о том, что существуют намерения отменить запланированное на 1 июля 2020 года выравнивание тарифов на распределение природного газа до экономически обоснованного уровня. Мы настоятельно рекомендуем осуществить такое выравнивание, это позволит решить проблему долгов за небалансы", – сказал Георг Вейзенталь, эксперт Секретариата Энергетического сообщества.

По его мнению, основными причинами возникновения миллиардного долгового узла на газовом рынке Украины стали убыточные тарифы Операторов ГРМ на распределение газа и несанкционированные отборы газа ТКЕ.

"Причин возникновения долгов между системными операторами две: неадекватные, заниженные тарифы для Операторов ГРМ и недостатки регулирования. Речь о мизерных нормах потребления без счетчиков, а также о запрете на приведение газа к стандартным условиям", – отметил Денис Сенектутов, глава Ассоциации газового рынка Украины.

В Ассоциации газового рынка отмечают, что представители НКРЭКУ, присутствовавшие на заседании комитета, не имели замечаний к позиции Секретариата Энергетического сообщества.

"Чем фактически подтвердили, что решения о установлении тарифов для Операторов ГРМ не должны испытывать регуляторное вмешательство в течение регуляторного периода и что комиссия обладает необходимым и достаточным объемом прав относительно контроля использования средств структуры расходов тарифа по результатам регуляторного периода", – отмечается в сообщении.

Ассоциация газового рынка Украины полностью разделяет такой подход Секретариата энергетического сообщества в понимании базовых проблем отрасли.

"Надеемся, что в результате единства подходов к проблеме небалансов Регулятора и Секретариата Энергетического сообщества осуществится балансирование финансового состояния системных операторов в течение 2020 года. Такие ожидания основаны на двухэтапной модели повышения тарифов, утвержденных решениями Регулятора, принятыми в декабре прошлого года", – говорится в сообщении.