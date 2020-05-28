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Кабмин решил перевести согласование проектов постановлений в онлайн

Кабмин решил перевести согласование проектов постановлений в онлайн

Кабинет министров поручил подготовить переход на согласование нормативно-правовых актов в формате онлайн, что позволит постепенно отказаться от бумаги и перейти на электронный документооборот.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Планируется, что в течение месяца Миницфры совместно с другими министерствами должно разработать модуль согласований проектов нормативно-правовых актов в электронной форме.

"Это решение позволит нам сделать процедуру согласования нормативно-правовых актов полностью онлайн. Громоздкие бумажные папки с документами на подпись должны отойти в прошлое", – отметил вице-премьер.

По словам Федорова, во всех министерствах и других органах исполнительной власти чиновники уровня не ниже заместителя руководителя будут назначены ответственными за подключение к системе электронного документооборота.

Автор: 

інтернет (1317) Кабмін (7720) Федоров Михайло (252) Мінцифри (798)


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