Кабмин решил перевести согласование проектов постановлений в онлайн

Кабинет министров поручил подготовить переход на согласование нормативно-правовых актов в формате онлайн, что позволит постепенно отказаться от бумаги и перейти на электронный документооборот.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Планируется, что в течение месяца Миницфры совместно с другими министерствами должно разработать модуль согласований проектов нормативно-правовых актов в электронной форме.

"Это решение позволит нам сделать процедуру согласования нормативно-правовых актов полностью онлайн. Громоздкие бумажные папки с документами на подпись должны отойти в прошлое", – отметил вице-премьер.

По словам Федорова, во всех министерствах и других органах исполнительной власти чиновники уровня не ниже заместителя руководителя будут назначены ответственными за подключение к системе электронного документооборота.