Кабмин решил перевести согласование проектов постановлений в онлайн
Кабинет министров поручил подготовить переход на согласование нормативно-правовых актов в формате онлайн, что позволит постепенно отказаться от бумаги и перейти на электронный документооборот.
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.
Планируется, что в течение месяца Миницфры совместно с другими министерствами должно разработать модуль согласований проектов нормативно-правовых актов в электронной форме.
"Это решение позволит нам сделать процедуру согласования нормативно-правовых актов полностью онлайн. Громоздкие бумажные папки с документами на подпись должны отойти в прошлое", – отметил вице-премьер.
По словам Федорова, во всех министерствах и других органах исполнительной власти чиновники уровня не ниже заместителя руководителя будут назначены ответственными за подключение к системе электронного документооборота.
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