Аварийные службы "Черновцыгаза" совершили 1200 выездов с начала карантина

В период карантина бригады аварийщиков компании "Черновцыгаз" осуществили 1226 выездов на вызовы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Черновцыгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Ежедневно диспетчеры получают около 95 звонков из всех районов области. По статистике большая часть вызовов касается именно подозрений на утечку газа", - сообщает компания.

АО "Черновцыгаз" осуществляет круглосуточный мониторинг давления газа в сетях, проводит техническое обслуживание газораспределительных пунктов, бригады АДС дежурят круглосуточно, оперативно выезжают на вызовы, ликвидируют аварийные ситуации, осуществляют ремонты чтобы потребители непрерывно могли пользоваться газом.

С начала карантина было осуществлено 3120 ремонтов на сетях, что позволило предотвратить прекращение газоснабжения в 17 тыс. домохозяйств.

"Несмотря на карантин, все работы по содержанию газораспределительной системы в рабочем состоянии осуществляются непрерывно. Потребителям не стоит волноваться о прекращении распределения газа. Мы ежедневно проверяем сети и регулирующее оборудование и тщательно следим за тем, чтобы все функционировало безаварийно", - рассказывает технический директор АО "Черновцыгаз" Максим Ладыга.

Ежедневно 16 аварийных бригад работают для обеспечения бесперебойного газоснабжения в Черновицкой области.

"Работа аварийщиков тяжелая и опасная, а особенно - во время карантина. Аварийные бригады постоянно контактируют с владельцами домов, поэтому каждый раз специалисты пользуются средствами индивидуальной защиты. Специалисты полностью обеспечены специальными костюмами защиты, одноразовыми резиновыми перчатками, антисептиками и защитными масками", - сообщает компания.

В целях безопасности каждый день перед началом и после изменения водители обрабатывают дезинфицирующими средствами инструменты и служебные машины. Обработка автомобиля - это длительный процесс, потому что дезинфекция происходит в три этапа. Специалисты ежедневно тратят примерно два часа на санобработку.

"Потребителям, которые вызывают аварийщиков, нужно осознать, важность соблюдения санитарных требований. В случае выявления симптомов, клиенту необходимо предупредить диспетчера, чтобы не подвергать специалистов АО "Черновцыгаз" опасности", - говорится в сообщении.

В то же время, клиентам стоит понять, что специалисты полностью защищены и при необходимости, клиенты не должны не препятствовать попаданию в дом специалиста АДС. Вызовы аварийной службы полностью бесплатными, ведь затраты на это покрываются тарифа на распределение газа.