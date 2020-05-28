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Moody's понизило прогноз цен на нефть

Moody's понизило прогноз цен на нефть

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ускорила структурные изменения в плане глобального спроса на нефть, что сократило необходимость разработки нефтекомпаниями месторождений с высокой себестоимостью добычи для поддержания объемов производства в следующие 3-5 лет, говорится в обзоре рейтингового агентства Moody's.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В связи с этим, эксперты агентства понизили среднесрочный прогноз цен на нефть до $45-65 за баррель с $50-70 за баррель.

"Широкий прогнозный диапазон отражает наше мнение о том, что цены на нефть останутся высоко волатильными при возможности их выхода за пределы как верхней, так и нижней границы диапазона, - говорится в отчете Moody's. - Геополитические вопросы или попытки корректировать объемы предложения на рынке странами ОПЕК+ также будут способствовать колебаниям цен".

В апреле этого года Moody's понизило краткосрочные прогнозы для цен на нефть WTI и Brent. Согласно оценкам агентства, средняя цена WTI в 2020 году составит $30 за баррель и поднимется до $40 за баррель в 2021 году, Brent - соответственно $35 и $45 за баррель.

"Ребалансировка нефтяного рынка и восстановление спроса займут время, однако цены на нефть поднимутся до $45-65 за баррель в среднесрочной перспективе", - говорится в отчете Moody's.

нафта (4750) Moody's (136)


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Вот скрепопитеки обрадуются! Сдается, киздец подкрался к эпохе тупого жопосидения на углеводородах!
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28.05.2020 11:54 Відповісти
Хреновый ты ученик. У них граница доходности 40 долл.
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28.05.2020 12:00 Відповісти

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