Moody's понизило прогноз цен на нефть

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ускорила структурные изменения в плане глобального спроса на нефть, что сократило необходимость разработки нефтекомпаниями месторождений с высокой себестоимостью добычи для поддержания объемов производства в следующие 3-5 лет, говорится в обзоре рейтингового агентства Moody's.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В связи с этим, эксперты агентства понизили среднесрочный прогноз цен на нефть до $45-65 за баррель с $50-70 за баррель.

"Широкий прогнозный диапазон отражает наше мнение о том, что цены на нефть останутся высоко волатильными при возможности их выхода за пределы как верхней, так и нижней границы диапазона, - говорится в отчете Moody's. - Геополитические вопросы или попытки корректировать объемы предложения на рынке странами ОПЕК+ также будут способствовать колебаниям цен".

В апреле этого года Moody's понизило краткосрочные прогнозы для цен на нефть WTI и Brent. Согласно оценкам агентства, средняя цена WTI в 2020 году составит $30 за баррель и поднимется до $40 за баррель в 2021 году, Brent - соответственно $35 и $45 за баррель.

"Ребалансировка нефтяного рынка и восстановление спроса займут время, однако цены на нефть поднимутся до $45-65 за баррель в среднесрочной перспективе", - говорится в отчете Moody's.