Минздрав планирует хранить запасы средств индивидуальной защиты на базе больниц

Министерство здравоохранения Украины планирует на базе больниц создать государственный резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщил министр Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"У нас сформирована соответствующая концепция, каким образом мы будем наполнять госрезерв. Мы считаем, что в будущем нельзя допускать такую ситуацию, которая у нас была в начале эпидемии, когда не было ни СИЗ, ни других вещей, необходимых во время эпидемии. И мы полагает, что тут необходимо внести изменения – все эти запасы должны находиться не где-то на центральном уровне, а непосредственно в больницах, медучреждениях, которые нуждаются в СИЗ", - сказал он.

"Сейчас разрабатывается соответствующий механизм, как мы будем это обеспечивать. Уже проведены предварительные расчеты, какое количество денег необходимо будет потратить на создание такого резерва", - добавил Степанов.