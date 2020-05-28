"Укрзализныця" подготовила к запуску 42 поезда, – Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что АО "Укрзализныця" технически готова начать пассажирское сообщение и подготовила к запуску 42 поезда.

Об этом Криклий сообщил в своем телеграм-канале, сообщает БизнесЦензор.

"К запуска с 1 июня готовы 42 поезда, их количество может быть увеличено", - написал Криклий.

По его данным, когда и какие рейсы могут открыться, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. "Они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановление сообщения", - уточнил министр.

На сегодня есть решение областных комиссий по восстановлению сообщения у Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях.

"Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не позволили восстановления движения. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей позволили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая", - сообщает Криклий.

Он также написал, что с июня продажа проездных документов может осуществляться сразу за 90 дней до даты отправления поезда, а не за 45-60, как было раньше.