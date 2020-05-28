В Ивано-Франковской области потребители используют акционные средства для оплаты газа

По состоянию на 26 мая 1763 участников акции "Твоя энергонезависимость" на Прикарпатье перевели остатки неиспользованных акционных средств на лицевые счета.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Ивано-Франковскгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"В дальнейшем эти средства клиенты используют для оплаты потребленного газа. Еще 142 клиента компании, которые приняли участие в акции, написали заявление на возврат средств", - сообщает компания.

Участниками акции "Твоя энергонезависимость", которая проводилась в августе-сентябре прошлого года НАК "Нафтогаз Украины", стали 3226 потребителей "Ивано-Франковскгаз Сбыта".

Из-за теплых погодных условий и снижения в отопительный сезон цены на газ ниже акционной, не все потребители исчерпали свой запас голубого топлива. Поэтому. начиная с 20 апреля в Личном кабинете на вебсайте www.104.ua доступен функционал, который позволяет направить эти средства на оплату текущего потребления или вернуть на карточный счет.

Для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый адрес (76010, г. Ивано-Франковск, ул. Ленкавского, 20, тел/факс (0342) 725262) или электронный адрес компании [email protected] заявление установленного образца. Экземпляр заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" размещен на сайте компании.

"Мы сможем оперативно вернуть средства сразу, как получим ваше заявление", - сообщает "Ивано-Франковскгаз Сбыт".

Проверить информацию о возврате средств в любой момент можно с помощью онлайн сервисов 104.ua или позвонив в контакт-центр. Компания призывает участников акции определиться с остатком средств в ближайшее время.