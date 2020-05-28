В Украине зафиксировано 477 новых случаев коронавирусной болезни

В Украине зафиксировано 22 тысячи 382 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 28 мая в Украине 22 тысячи 382 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 669 летальных, 8439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 28 мая поступило 1110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала поступило 55 тысяч 995 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: