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Новини Коронавірус і карантин
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В Украине зафиксировано 477 новых случаев коронавирусной болезни

В Украине зафиксировано 477 новых случаев коронавирусной болезни

В Украине зафиксировано 22 тысячи 382 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 28 мая в Украине 22 тысячи 382 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 669 летальных, 8439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 28 мая поступило 1110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала поступило 55 тысяч 995 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 947 случаев;
  • Волынская область - 851 случай;
  • Днепропетровская область - 920 случаев;
  • Донецкая область - 158 случаев;
  • Житомирская область - 673 случая;
  • Закарпатская область - 1124 случая;
  • Запорожская область - 425 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1339 случаев;
  • Кировоградская область - 495 случаев;
  • Киев - 2793 случая;
  • Киевская область - 1517 случаев;
  • Львовская область - 1513 случаев;
  • Луганская область - 45 случаев;
  • Николаевская область - 282 случая;
  • Одесская область - 861 случай;
  • Полтавская область - 268 случаев;
  • Ровенская область - 1588 случаев;
  • Сумская область - 166 случаев;
  • Тернопольская область - 1131 случай;
  • Харьковская область - 981 случай;
  • Херсонская область - 177 случаев;
  • Хмельницкая область - 386 случаев;
  • Черновицкая область - 3201 случай;
  • Черкасская область - 401 случай;
  • Черниговская область - 140 случаев.
карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3209)


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