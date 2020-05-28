В Украине зафиксировано 477 новых случаев коронавирусной болезни
В Украине зафиксировано 22 тысячи 382 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.
"По состоянию на 9:00 28 мая в Украине 22 тысячи 382 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 669 летальных, 8439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев", - сообщает министерство.
По состоянию на утро 28 мая поступило 1110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала поступило 55 тысяч 995 сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 947 случаев;
- Волынская область - 851 случай;
- Днепропетровская область - 920 случаев;
- Донецкая область - 158 случаев;
- Житомирская область - 673 случая;
- Закарпатская область - 1124 случая;
- Запорожская область - 425 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1339 случаев;
- Кировоградская область - 495 случаев;
- Киев - 2793 случая;
- Киевская область - 1517 случаев;
- Львовская область - 1513 случаев;
- Луганская область - 45 случаев;
- Николаевская область - 282 случая;
- Одесская область - 861 случай;
- Полтавская область - 268 случаев;
- Ровенская область - 1588 случаев;
- Сумская область - 166 случаев;
- Тернопольская область - 1131 случай;
- Харьковская область - 981 случай;
- Херсонская область - 177 случаев;
- Хмельницкая область - 386 случаев;
- Черновицкая область - 3201 случай;
- Черкасская область - 401 случай;
- Черниговская область - 140 случаев.
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