"Газпром" снова остановил транзит газа через Польшу

Транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" на четверг (с утра 28 по утро 29 мая) не были забронированы грузоотправителями в ходе прошедших в среду днем и минувшей ночью аукционных процедур, свидетельствуют данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System - GSA Platform.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Германский газотранспортный оператор в своих данных подтверждает: реноминация (оперативная уточненная заявка) на прием газа на границе с Польшей на новый день равна нулю, а физический поток газа прекратился еще в интервале с 06:00-07:00 (07:00-08:00 по Киеву).

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км от Торжка до Франкфурта-на-Одере был выведен на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций, им владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, а управляет - отдельный оператор польской ГТС Gaz System.

Долгосрочный контракт на транспортировку российского газа по магистрали "Ямал-Европа" закончился 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов.

"Газпром" резко снизил бронирование польской трубы на выходных - до 33% в субботу и 10% в воскресенье и понедельник (физический поток газа из Польши в Германию был и того меньше); на вторник было выкуплено всего 3,8% мощностей, что составляет 3,3 млн кубометров в сутки. Gaz-System уже выразил осведомленность, что "значительное снижение бронирования мощностей" ожидается вплоть до 31 мая.

Впрочем, уже на июнь мощности транзитной трубы выкуплены на 93%, а на третий квартал - на 80%; 6 июля пройдет аукцион на следующий газовый год (с октября 2020 года по сентябрь 2021 года).

Накануне, 27 мая, сообщалось, что спотовая цена газа на торговых площадках Европы отскочила от исторического минимума пятницы примерно на треть после значительного сокращения (практически до нуля) потока газа из России по "Ямалу-Европе".

Как сообщал БизнесЦензор, транзит газа по магистральному газопроводу "Ямал-Европа", который проходит через Беларусь и Польшу, упал до десятой части от пропускной мощности магистрали.

Как сообщалось, договор между российским "Газпромом" и оператором польской газотранспортной системы Gaz-System о транзите газа в Европу по трубопроводу Ямал – Европа истек 17 мая, после чего транзит газа должен был продолжаться по европейским правилам.

"Газпром" после истечения контракта до 1 июля может бронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной системы Gaz-System. При этом на третий квартал пользователи системы забронировали около 80% мощности газопровода.

Контракт на транзит газа через трубопровод Ямал - Европа был заключен еще в 1990-х годах. Соглашение предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. Ежегодные поставки газа составляют 33 млрд куб. м в год.

Напомним, в ноябре 2019 года Польша также объявила об отказе продлить Ямальский контракт в части закупок газа из России. Контракт на поставки газа, подписанный в 1996 году, был рассчитан до 2022 года с возможностью продления. В 2012 году "Газпром" и PGNiG подписали дополнительное соглашение к данному контракту, изменяющее ценовые условия. В PGNiG тогда указывали, что в итоге цена на российский газ снизится более чем на 10%. Однако позднее Варшава начала требовать новых скидок на газ.

В 2016 году Польша обратилась в арбитраж, который в итоге признал, что стоимость российского газа для Польши была завышенной, и ввел новую формулу ценообразования.