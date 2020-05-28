Boeing возобновил производство проблемных самолетов 737 Mаx

Компания Boeing возобновила приостановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Mаx, говорится в заявлении авиастроительной корпорации.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

В нем говорится, что производство самолетов возобновилось на авиазаводе компании в Рентоне (штат Вашингтон). Оно будет вестись более низкими темпами, чем планировалось в начале выпуска самолетов.

Снижение производственной мощности в компании объяснили тем, что Boeing "реализует более десятка инициатив, направленных на повышение безопасности на рабочем месте и качества продукции".

В заявлении отмечается, что механики и инженеры с января 2020 г., когда началась приостановка производства лайнера, сотрудничали "для уточнения и стандартизации рабочих пакетов в каждой позиции завода". "Новые процессы комплектации также гарантируют, что у сотрудников есть все необходимое под рукой, чтобы построить самолет", – говорится в заявлении.

"Шаги, которые мы предприняли на заводе, помогут нам добиться 100%-ного качества для наших клиентов, поддерживая нашу постоянную приверженность безопасности на рабочем месте", – приводятся в сообщении слова Скотта Стокера, вице-президента Boeing по производству 737 Мах.

Работу на авиазаводах в штате Вашингтон корпорация остановила с 23 марта 2020 г. из-за коронавируса. Компания сообщала о десятках случаях заражения сотрудников на производственных объектах.

Boeing планировал перезапустить производство авиалайнера 737 Mах к маю. Компания прекратила производство реактивного самолета в январе 2020 г., 400 лайнеров не были поставлены авиакомпаниям. Вернуться к эксплуатации 737 Max после получения всех разрешений от регулятора корпорация планировала в середине года.

Полеты самолетов этого типа были приостановлены после двух авиакатастроф – в Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта 2019 г. В авиакатастрофах погибли 346 человек. В обоих случаях следствие считает причиной крушения сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа лайнера.