Итоги недели: Запуск транспорта, борьба Ахметова с НКРЭКУ и потери Коломойского

Главные новости экономики за неделю 25 - 29 мая.

ФИНАНСЫ

Шмыгаль надеется получить $1,9 миллиарда от МВФ уже 6 июня

МВФ утвердит новую программу кредитования для Украины в размере $5 млрд уже 5 июня, а первый транш в размере $1,9 млрд будет выделен на следующий день, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава МВФ Кристалина Георгиева в разговоре с президентом Владимиром Зеленским подтвердила, что совет директров Фонда рассмотрит утверждение новой программы stand-by для Украины в ближайшие дни.

Еврокомиссия выделила Украине 500 миллионов евро

Европейская комиссия выделила Украине второй и последний транш 4-й программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. Эту часть кредита от ЕС Украина пыталась получить с начала 2019 года.

Украина погасила второй выпуск еврооблигаций под гарантии США на $1 миллиард

Министерство финансов погасило второй выпуск еврооблигаций на сумму $1 млрд, размещенных под гарантию США в 2015 году под 1,847% годовых.

Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 20 раз, снижая ставки

Министерство финансов на еженедельном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 1,04 млрд грн, по сравнению с 21,2 млрд грн неделей ранее. Ограничив размещение Минфину удалось добиться снижения ставок по краткосрочным бумагам.

Нацбанк сократил покупку валюты за неделю в 3 раза

Национальный банк Украины в период с 25 по 29 мая купил на межбанковском валютном рынке $72 млн, что в 3,2 раза меньше, чем неделей ранее ($228 млн).

Платежный баланс в апреле сведен с профицитом $716 миллионов, – НБУ

Платежный баланс Украины в апреле 2020 года сведен с профицитом $716 млн, тогда как в апреле 2019 года дефицит составлял $46 млн. По предварительным данным НБУ, объем экспорта товаров в апреле сократился на 4%, тогда как импорт упал на 28,4%.

Дефицит госбюджета за четыре месяца составил 24 миллиарда, – Казначейство

Госбюджет в январе-апреле сведен с дефицитом 24,31 млрд грн при ожидаемом показателе в 32,85 млрд грн. Таким образом в апреле зафиксирован профицит, преимущественно благодаря перечислению прибыли НБУ и значительному сокращению расходов.

Госдолг вырос за месяц на $1 миллиард, – Минфин

В апреле государственный и гарантированный государством долг в иностранной валюте вырос на 1,3% – до $81,4 млрд, тогда как в гривне уменьшился на 2,7% – до 2 196 млрд грн, сообщили в Министерстве финансов.

Нацбанк упростил покупку банков

Национальный банк упростил контроль финансового состояния юридических и физических лиц, которые являются крупными акционерами банков или подают документы на их покупку.

Нацбанк введет процентный своп с банками для запуска долгосрочного кредитования

Национальный банк во второй половине июня планирует запустить механизм операций своп процентной ставки на межбанковском рынке. Новый инструмент призван оживить долгосрочное банковское кредитование.

МАКРОЭКОНОМИКА

Нацбанк ухудшит прогноз падения экономики Украины

Национальный банк ожидает более глубокого падения ВВП Украины в 2020 году – до 6-7%, по сравнению с прогнозируемым в апреле снижением на 5%, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Количество официально безработных превысило 500 тысяч

По состоянию на 20 мая количество зарегистрированных безработных в Украине превысило 501 тыс. человек, что на 196 тыс. или на 64% больше, чем на эту же дату прошлого года, сообщили в Госслужбе занятости.

Капитальные инвестиции рухнули в первом квартале на 36%, – Госстат

Объем капитальных инвестиций в первом квартале 2020 года составил 76,9 млрд грн, что на 35,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, подсчитал Госстат.

Рост зарплат сменился падением на 10%

По данным Госстата, реальная заработная плата в апреле 2020 года по сравнению с мартом снизилась на 9,6%, по сравнению с апрелем 2019 года падение составило 0,4%.

В то же время задолженность по выплате заработной платы в апреле вновь начала расти, увеличившись за месяц на 1,1% – до 3 млрд грн.

ВЛАСТЬ

Шмыгаль анонсировал программу стимулирования экономики

Кабинет министров подготовил программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-109. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, работа над документом длилась полтора месяца и "красной нитью" в нем стала защита украинских производителей от импортных альтернатив.

Пока что программа опубликована на сайте Кабмина в виде презентации без указания подробностей.

Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды

Кабинет министров решил выделить в отдельную структуру Министерство экологии из состава Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Объединенное министерство было создано в сентябре 2019 года путем присоединения к Минэкологии Минэнергоугля. Последнее до сих пор формально находилось в процессе ликвидации.

Зеленский подписал закон о поддержке налогоплательщиков в период карантина

Среди прочего, закон освобождает от налогообложения помощь по частичной безработице и открывает доступ к ней для физических лиц-предпринимателей, а также освобождает от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) самозанятых лиц за себя за май.

Кабмин уволил главу Госгеокадастра

Кабинет министров уволил Дениса Башлыка с должности главы Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Башлык возглавлял Госгеокадастр с ноября 2019 года. Нового главу министр экономики Игорь Петрашко сможет назначить без конкурса.

Кабмин запретил регистрировать жильцов в ипотечном жилье без согласия банка

Согласно принятому решению, получить регистрацию места проживания в ипотечном жилье можно будет исключительно при наличии разрешения ипотекодержателя. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, это упростит обращение взыскания на ипотечную недвижимость.

Саакашвили назвал коррупционным принятый в первом чтении законопроект об игорном бизнесе

Глава исполкома Нацсовета реформ при президенте Михеил Саакашвили обвинил авторов принятого в первом чтении законопроекта о легализации игорного бизнеса в создании коррупционной схемы.

При этом от имени Офиса президента разработку соответствующего законопроекта сопровождал Борис Баум, который, по его словам, работает в ОП на волонтерских основаниях, а в последнее время занимался распределением собранных с бизнесменов средств для борьбы с коронавирусом.

Степанов планирует потратить на дорогие защитные костюмы для медиков еще 2,1 миллиарда

За выделенные из Фонда борьбы с коронавирусом 3 млрд грн Минздрав планирует закупить 4,37 млн единиц защитной одежды за 2,14 млрд грн или по 488,61 грн за штуку, что значительно дороже, чем больницы закупают сейчас. Об этом свидетельствуют расчеты, поданные от имени министра Максима Степанова на согласование в бюджетный комитет Рады.

Минэкономики не планирует ограничивать экспорт пшеницы, несмотря на исчерпание квоты

С начала 2019/20 маркетингового года экспорт украинской пшеницы на внешние рынки превысил оговоренный Минэкономики и трейдерами объем (20,2 млн тонн). Однако в министерстве вывоз зерна ограничивать не планируют, хотя ранее допускали такую возможность.

Для завершения построенных к Евро-2012 объектов нужно еще 900 миллионов

Для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов, которые строились для проведения Чемпионата Европы по футболу в 2012 году, необходимо выделить еще 902 млн грн, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Фракции Тимошенко и Медведчука оспорили закон о независимости Оператора ГТС

В Конституционный суд (КС) поступило представление от 47 депутатов из фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь!" с требованием признать неконституционными положения закона о гарантиях независимости нового Оператора ГТС, которые помогли получить договор на транзит газа по европейским правилам.

ЭНЕРГЕТИКА

ФГИ заявил о смене близкого к Коломойскому руководства "Центрэнерго"

Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток сменил подконтрольное Игорю Коломойскому руководство государственного ПАО "Центрэнего", заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

Решение о смене главы госкомпании Кабмин Алексея Гончарука принял своим распоряжением еще 26 февраля, однако его исполнение блокировалось через суды и с помощью неоднократного "минирования" ФГИ.

Набсовет "Укрнафты" отменил конкурс на должность главы компании

Набсовет "Укрнафты" решил прекратить конкурс на главу правления, назначив на эту должность Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы с мая 2019 года.

Инициаторами такого решения стали представители Игоря Коломойского и партнеров, их поддержали назначенные "Нафтогазом" члены набсовета и непосредственно директор по юридическим вопросам НАК Ярослав Теклюк.

Под руководством Олега Геза "Укрнафта" в последнее время подписала ряд мировых соглашений с компаниями окружения Коломойского на 7,6 млрд грн. Финансовые результаты работы нефтяной компании за 2019 год еще не опубликованы.

Кабмин внес в программу пересмотр тарифов на электроэнергию для населения

Утвержденная Кабинетом министров Программа стимулирования экономики предусматривает пересмотр тарифов на электроэнергию для населения. Приоритет данного решения указан как высокий, однако отмечена сложность его внедрения.

При этом на совещании у президента 28 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что коммунальные платежи не будут расти.

Минэнерго предложило повысить нормы потребления газа без счетчиков в 2 раза

Министерство энергетики предложило повысить нормы потребления газа потребителями без счетчиков, а также установить повышенные нормы потребления в осенне-зимний период. В среднем норматив вырастет в 2 раза.

ДТЭК Ахметова манипулирует ценой на рынке электроэнергии, – НКРЭКУ

Группа компаний ДТЭК Рината Ахметова манипулирует ценами на оптовом рынке электроэнергии, обвалив цену на рынке "на сутки вперед", заявили в Нацкомиссии по регулированию рынка электроэнергии (НКРЭКУ).

При этом ДТЭК обвиняет в падении цен представителей регулятора, добиваясь смены состава НКРЭКУ.

Для населения введут два платежа за электроэнергию, – НКРЭКУ

Нацкомиссия регулирования рынка электроэнергии и коммунальных услуг планирует разделение тарифа на электроэнергию для населения на поставку и транспортировку, что уже введено на рынке газа с января 2020 года, сообщил глава регулятора Валерий Тарасюк.

Подробнее о тарифах и изменениях на рынках электроэнергии и газа читайте в интервью главы НКРЭКУ для БизнесЦензора.

"Нафтогаз" снизит цены на газ для промышленности еще на 21%

"Нафтогаз Украины" в июне 2020 года снизит цену на природный газ для промышленных потребителей на 21%, по сравнению с текущей ценой, – до 3 255,6 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС). По словам главы НАК Андрей Коболева, биржевые цены на газ продолжат снижаться в ближайшие месяцы.

Кабмин одобрил меморандум о поставках сжиженного газа из США

Кабинет министров одобрил меморандум о сотрудничестве с американской Louisiana Natural Gas Exports при поставках сжиженного газа из США в Украину. Речь идет о поставках LNG через терминалы в Польше в объеме около 6 млрд кубометров газа ежегодно.

Выработка атомной энергетики упала до исторического минимума, – "Энергоатом"

Ограничения на производство электроэнергии на атомных станциях привели к падению выработки энергии на АЭС 27 мая до исторического минимума – 6630 МВт при установленной мощности 9490 МВт, сообщил и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

При этом мощность производства электроэнергии угольными ТЭС впервые превысила рабочую мощность атомных электростанций.

В "Энергоатоме" уточнили, что из-за балансовых ограничений крупнейшая атомная электростанция Европы – Запорожская АЭС – сократит производство электроэнергии в мае почти вдвое.

Украина ввела новый налог на мазут и минеральные масла

Украина ввела акцизный налог на мазут и масла в размере 213,5 евро за тысячу литров. Признание их подакцизными товарами также ужесточает требования по их учету и перемещению.

"Газпром" полностью остановил транзит газа через Польшу

"Газпром" полностью остановил транзит газа в ЕС по магистральному газопроводу "Ямал-Европа", который проходит через Беларусь и Польшу. Транзитный договор российского монополиста с польской Gaz-System истек 17 мая, после чего транзит газа должен был продолжаться по европейским правилам.

ТРАНСПОРТ

МАУ Коломойского уволит треть сотрудников

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), начала процесс увольнения 900 сотрудников из-за ограничения полетов в связи с карантинными мерами. На начало года в МАУ работало 2560 сотрудников.

Авиакомпания планирует начать перезапуск программы полетов с выполнения международных среднемагистральных рейсов с 15 июня. При этом дальнемагистральные рейсы возобновлять не планируют до весны 2021 года.

"Укрзализныця" возобновила продажу билетов на ряд поездов

"Укрзализныця" возобновила продажу билетов на 29 поездов, которые отправятся в рейсы с 1 июня. В большинстве поездов будут проданы до половины билетов, а пассажиров будут впускать исключительно в защитных масках и после изменения температуры.

С 1 июня также начнется первый этап восстановления курсирования пригородных поездов в 10 областях. В дальнейшем электрички будут возобновлять работу, в зависимости от противоэпидемической ситуации в регионах.

"Укрзализныця" уволила руководство Скоростной железнодорожной компании

Руководство филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" уволено после проверки непрозрачного конкурса по отбору поставщика питания для скоростных поездов, победителем которго назвали неизвестную компанию вместо крупных игроков рынка.

Ryanair возобновит летом только половину маршрутов из Украины

Авиакомпания Ryanair планирует возобновить летом полеты только по 24 из 47 маршрутов в украинские города. Перезапуск еще 17 направлений перенесен на зимний сезон 2020/2021 годов, перспективы возобновления еще шесть направлений неизвестны.

"Укрзализныця" экстренно уволила директора по развитию бизнеса

В "Укрзализныце" объявили об увольнении директора по развитию бизнеса Андрея Рязанцева спустя несколько часов после того, как он публично участвовал в совещании. Перед этим в сеть выложили видео конфликта якобы Рязанцева с любовницей, хотя топ-менеджер заявляет, что сам написал заявление.

В киевском метро с понедельника введут ограничения на вход для соблюдения дистанции

После возобновления работы транспорта в Киевской области, в столичном метрополитене ожидают увеличения пассажиропотока и будут вводить ограничения на вход в "подземку", чтобы люди могли соблюдать дистанцию.

КОРПОРАЦИИ

Monobank разрывает сотрудничество с "ТАСкомбанком"

Сооснователь monobank Олег Гороховский заявил, что проект отказывается от сотрудничества с "ТАСкомбанком" Сергея Тигипко с 1 июня. Это стало неожиданностью, учитывая, что для предоставления услуг monobank использует банковскую лицензию "Универсал Банка", который также принадлежит Тигипко.

Беглый бизнесмен Дыминский продал футбольный клуб "Карпаты"

Футбольный агент и бывший вице-президент клуба Олег Смалийчук заявил, что купил права на футбольный клуб "Карпаты" у беглого бизнесмена Петра Дыминского. Ранее на сайте ФК "Карпаты" сообщалось, что корпоративные права на клуб будут бесплатно переданы общине Львова.

Медицинская сеть "Добробут" поглотила еще одного конкурента в Киеве

Медицинская сеть "Добробут" приобрела сеть "Doctor Sam", которая насчитывает 3 поликлиники в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Horizon Capital купила миноритарный пакет площадки по торговле косметикой MakeUp

Инвесткомпания Horizon Capital приобрела миноритарный пакет акций онлайн-ритейлера в сегменте косметических товаров MakeUp Group (MakeUp). Стоимость сделки не раскрывается, однако речь идет о "значительном" пакете акций.

Фонд гарантирования продал одесский стадион "Черноморец" с дисконтом 83%

Фонд гарантирования вкладов продал на аукционе нежилые здания стадиона "Черноморец" в Одессе американской компании Allrise Capital Inc за 193,8 млн грн при стартовой цене 1,14 млрд грн.

Фонд гарантирования получил стадион "Черноморец" в качестве залога по кредитам связанных компаний перед обанкротившимся "Имексбанком" экс-нардепа Леонида Климова. При этом большинство объектов комплекса сданы в долгосрочную аренду связанным с бывшим банкиром компаниям.

IKEA ограничила работу своего интернет-магазина в Украине только доставкой по Киеву

Спустя неделю после запуска IKEA приняла решение временно ограничить работу украинского интернет-магазина, оставив лишь опцию заказа товара с доставкой на дом в Киеве.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

"Приватбанк" заявил о подделке документов в деле о депозитах офшоров Суркисов на $250 миллионов

"Приватбанк" обратился в Исполнительную службу с заявлением о закрытии исполнительных производств по заявлениям шести офшорных компаний, связанных с братьями Суркисами. По данным банка, экспертиза установила, что подписи директоров офшорных фирм на документах были подделаны.

Германия отказалась выдать Украине беглого экс-нардепа Александра Онищенко

Судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали в экстрадиции из Германии в Украину бывшего депутата Александра Онищенко. Судьи не нашли подтверждения политических преследований Онищенко в Украине, но решили, что украинская сторона не предоставила доказательств допустимых условий содержания в СИЗО.

После этого Онищенко вышел на свободу и пытается в суде оспорить отказ в получении политического убежища в Германии. Однако если это не удастся, беглый экс-нардеп может скрыться в России, гражданство которой успел приобрести.

Истек срок давности: Суд закрыл дело против бывшей главы Аудиторской службы

Антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшей главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой в недостоверном декларировании в связи с истечением сроков давности.

Ранее следствие выяснило, что чиновница купила квартиру, два паркоместа, внедорожник и хранила дома золотые слитки и почти $125 тыс. наличных, легальность приобретения которых не могла доказать.

Истек срок давности: Суд закрыл дело против бывшей главы НАПК

Антикоррупционный суд закрыл дело по обвинению бывшей главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Натальи Корчак в связи с истечением срока давности. По данным следствия, она скрыла от декларирования свою машину, оформленную на свекровь.