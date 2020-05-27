Кабмин одобрил привлечение кредита МБРР на $350 миллионов на восстановление экономики
Кабинет министров одобрил привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления" в размере $350 млн.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №570-р от 25 мая обнародовано на официальном правительственном портале.
Как сообщалось, в начале апреля Кабмин одобрил привлечение кредита МБРР в размере $150 млн на повышение социальных выплат.
Также в апреле Кабмин одобрил привлечение займа от МБРР на сумму $135 млн в качестве дополнительного финансирования проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".
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