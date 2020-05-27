БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2412 відвідувачів онлайн
Новини
323 0

Кабмин одобрил привлечение кредита МБРР на $350 миллионов на восстановление экономики

Кабмин одобрил привлечение кредита МБРР на $350 миллионов на восстановление экономики

Кабинет министров одобрил привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления" в размере $350 млн.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №570-р от 25 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Как сообщалось, в начале апреля Кабмин одобрил привлечение кредита МБРР в размере $150 млн на повышение социальных выплат.

Также в апреле Кабмин одобрил привлечение займа от МБРР на сумму $135 млн в качестве дополнительного финансирования проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Автор: 

Світовий банк (572) Кабмін (7720) кредит (3265) МБРР (54)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 