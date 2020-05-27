Lufthansa отвергла выдвинутые ЕС условия получения $10 миллиардов помощи

Наблюдательный совет Deutsche Lufthansa AG не стал утверждать пакет финансовой помощи объемом 9 млрд евро, предложенный правительством Германии, после того как Европейская комиссия попыталась заставить авиаперевозчика отказаться от ключевых слотов в аэропортах Франкфурта и Мюнхена.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Lufthansa, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, компания пока отложит созыв внеочередного собрания, требуемого для получения согласия акционеров на сделку, даже несмотря на то, что она теряет не менее 1 млн евро в час на фоне приостановки полетов подавляющей части ее самолетов.

Требования органа ЕС по вопросам конкуренции, по мнению наблюдательно совета, "приведут к ослаблению узловых функций домашних аэропортов Lufthansa", и вытекающие из этого экономическими последствия для компании необходимо "тщательно проанализировать".

Lufthansa 25 мая достигла соглашения с правительством Германии, в соответствии с которым государство получит 20% акций в обмен на предоставление авиаперевозчику финансовой помощи в размере до 9 млрд евро из государственного Фонда экономической стабильности (WSF).

Однако Европейская комиссия хочет, чтобы Lufthansa ослабила свой контроль в аэропортах Франкфурта и Мюнхена, которые она использует в качестве своих главных узловых аэропортов.