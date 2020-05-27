БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2412 відвідувачів онлайн
Новини
2 100 0

Суд повторно арестовал построенную под видом особняка высотку на Подоле. ФОТО

Суд повторно арестовал построенную под видом особняка высотку на Подоле. ФОТО

Шевченковский районный суд Киева по ходатайству прокурора повторно арестовал объет незавершенного строительства в Киеве по адресу: улица Мирная, 2/1.

Как передает БизнесЦензор, об этом депутат Киевсовета Ольга Балицкая сообщила на своей странице в сети Facebook.

"При рассмотрении ходатайства представитель застройщика под стенограмму заявил, что строительство является законным и имеет всего четыре этажа. Согласно его словам, все, что надстроено выше, является... антресолями! Однако, несмотря на эти наглые попытки выдать одиннадцать этажей за четыре, суд все-таки наложил повторно арест на строительство", – сообщила Балицкая.

Эту информацию также подтвердил советник мэра Киева Максим Бахматов, отметив, что в этом доме уже продаются квартиры на 10 и 11 этажах с бассейном.

Как сообщалось, ранее Шевченковский районный суд отменил арест незавершенного многоквартирного жилого дома на ул. Мирной, 2/1 в Киеве, который был наложен постановлением следственного судьи от 7 апреля. По мнению судьи Бугиля, в дальнейшем аресте здания "отпала необходимость".

В марте ОК ЖСК "Зеленый замок" получило декларацию о готовности к эксплуатации десятиэтажного жилого дома по ул. Мирная, 2/1 в Киеве, высота которого в разы превышает разрешенную Генпланом Киева этажность на этой территории.

Однако 31 марта Госархстройинспекция отменила уведомления о начале выполнения строительных работ и регистрации декларации о готовности к эксплуатации жилого дома, превышающего разрешенную Генпланом Киева этажность на этой территории.

По данным Госархстройинспекции, сообщение о начале строительных работ ЖСК "Зеленый замок" зарегистрировал в марте. И уже через несколько дней после этого получил декларацию о готовности жилого дома к эксплуатации.

При этом оба документа застройщик оформил по классу последствий СС1, согласно которому этажность здания не может быть выше 4 этажей. Этот класс не соответствует введенному в эксплуатацию дому, ведь он имеет больше 10 этажей.

Согласно Генплану участок на ул. Мирной, 2/1 относится к территории жилой усадебной застройки. Это значит, что здесь можно строить частные дома не выше 3-4 этажей. Вместе с тем там строится 11-этажный дом.

Учредителями заказчика строительства ОК Жилищно-строительный кооператив "Зеленый замок" является сын Оксаны Билозир Ярослав Недзельский и бывшая помощница нардепа Билозир (в 2007-2008 годах) Марьяна Грабинская, а также Иван Влад и Йозеф Москович. Влад и Москович вместе являются соучредителями еще трех кооперативов – "Прима Эстейт", "Премьер Кристал" и "Эксон Премьер Шулявская".

Участок 0,08 га на ул. Мирной, 2/1 в частную собственность в 2004 году получила Оксана Билозир. В октябре 2016 года Билозир по договору суперфиция передала свой участок под застройку Ивану Владу из с. Белая Церковь Закарпатской области.

Автор: 

арешт (848) Київ (4669) будівництво (2221) суд (3314)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 