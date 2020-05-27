Суд повторно арестовал построенную под видом особняка высотку на Подоле. ФОТО

Шевченковский районный суд Киева по ходатайству прокурора повторно арестовал объет незавершенного строительства в Киеве по адресу: улица Мирная, 2/1.

Как передает БизнесЦензор, об этом депутат Киевсовета Ольга Балицкая сообщила на своей странице в сети Facebook.

"При рассмотрении ходатайства представитель застройщика под стенограмму заявил, что строительство является законным и имеет всего четыре этажа. Согласно его словам, все, что надстроено выше, является... антресолями! Однако, несмотря на эти наглые попытки выдать одиннадцать этажей за четыре, суд все-таки наложил повторно арест на строительство", – сообщила Балицкая.

Эту информацию также подтвердил советник мэра Киева Максим Бахматов, отметив, что в этом доме уже продаются квартиры на 10 и 11 этажах с бассейном.

Как сообщалось, ранее Шевченковский районный суд отменил арест незавершенного многоквартирного жилого дома на ул. Мирной, 2/1 в Киеве, который был наложен постановлением следственного судьи от 7 апреля. По мнению судьи Бугиля, в дальнейшем аресте здания "отпала необходимость".

В марте ОК ЖСК "Зеленый замок" получило декларацию о готовности к эксплуатации десятиэтажного жилого дома по ул. Мирная, 2/1 в Киеве, высота которого в разы превышает разрешенную Генпланом Киева этажность на этой территории.

Однако 31 марта Госархстройинспекция отменила уведомления о начале выполнения строительных работ и регистрации декларации о готовности к эксплуатации жилого дома, превышающего разрешенную Генпланом Киева этажность на этой территории.

По данным Госархстройинспекции, сообщение о начале строительных работ ЖСК "Зеленый замок" зарегистрировал в марте. И уже через несколько дней после этого получил декларацию о готовности жилого дома к эксплуатации.

При этом оба документа застройщик оформил по классу последствий СС1, согласно которому этажность здания не может быть выше 4 этажей. Этот класс не соответствует введенному в эксплуатацию дому, ведь он имеет больше 10 этажей.

Согласно Генплану участок на ул. Мирной, 2/1 относится к территории жилой усадебной застройки. Это значит, что здесь можно строить частные дома не выше 3-4 этажей. Вместе с тем там строится 11-этажный дом.

Учредителями заказчика строительства ОК Жилищно-строительный кооператив "Зеленый замок" является сын Оксаны Билозир Ярослав Недзельский и бывшая помощница нардепа Билозир (в 2007-2008 годах) Марьяна Грабинская, а также Иван Влад и Йозеф Москович. Влад и Москович вместе являются соучредителями еще трех кооперативов – "Прима Эстейт", "Премьер Кристал" и "Эксон Премьер Шулявская".

Участок 0,08 га на ул. Мирной, 2/1 в частную собственность в 2004 году получила Оксана Билозир. В октябре 2016 года Билозир по договору суперфиция передала свой участок под застройку Ивану Владу из с. Белая Церковь Закарпатской области.