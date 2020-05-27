Германия отказалась выдать Украине беглого экс-нардепа Александра Онищенко

Судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали в экстрадиции из Германии в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

Решение об этом суд принял в среду, 27 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Судьи также отменили ордер на экстрадиционный арест Онищенко, после чего он может выйти на свободу.

Судьи не нашли подтверждения, что уголовное преследование Онищенко в Украине осуществляется по политическим мотивам, на чем настаивали адвокаты задержанного.

В то же время суд пришел к выводу, что "существует значительная вероятность" того, что в случае экстрадиции Онищенко "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах", в том числе и Европейской конвенции по правам человека. Поэтому экстрадиция является недопустимой.

Ранее суд обратился к властям Украины с просьбой предоставить "детальное описание" условий содержания под стражей, на которые мог бы рассчитывать Онищенко в следственном изоляторе в Киеве.

Однако, как указано в комментарии суда, украинская сторона проинформировала немецкий суд "только в общих чертах" о том, что международные стандарты будут соблюдены. Таких заверений судьям в Ольденбурге было мало.

При этом судьи приняли во внимание доклад Европейского комитета по предотвращению пыток Совета Европы (СЕ) по итогам 2017 года, в котором эксперты комитета указали на "нечеловеческие условия содержания заключенных, унижающих человеческое достоинство".

Онищенко с момента своего ареста в Нижней Саксонии в ноябре 2019 года провел несколько месяцев в тюрьме города Ольденбург. В течение этого времени ему сделали операцию на сердце в расположенной неподалеку больнице.

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Как сообщалось, в феврале этого года адвокат Онищенко Инго Миноджио заявил, что Онищенко получил гражданство России и в случае, если Германия не выдаст бывшего депутата Украине, но откажется предоставить политическое убежище, он готов выехать в эту страну.

По словам адвоката, на стороне Онищенко в немецком суде выступили депутаты Верховной Рады Константин Бондарев из "Батькивщины" и Нестор Шуфрич из "Оппозиционной платформы - За жизнь", а также экс-депутат, первый номер избирательного списка "Батькивщины" на выборах в 2014 году Надежда Савченко.

Кроме того, по словам адвоката, свидетельства в поддержку Онищенко предоставили также депутат Верховной Рады прошлого созыва, соратник олигарха Игоря Коломойского Виталий Куприй, а также заместитель главного редактора пророссийского портала "Страна.ua" Светлана Крюкова.

Напомним, немецкие правоохранители 29 ноября 2019 года задержали бывшего народного депутата Александра Онищенко в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

По версии следствия, Александр Онищенко причастен к хищению более 1,6 млрд грн с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более чем 740 млн грн.

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

В Украине Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 13 мая 2020 года начал рассмотрение по существу "газового дела" Александра Онищенко.