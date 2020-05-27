Доходы аэропорта "Борисполь" упали из-за карантина в 7,6 раза

Международный аэропорт "Борисполь" в апреле 2020 года получил 50 млн грн доходов, что на 86,8% меньше, чем в апреле 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В апреле 2019 года доходы аэропорта составляли 380 млн грн, в апреле 2020 года – 50 млн грн. Таким образом, аэропорт теряет около 330 млн грн ежемесячно", – сообщили в "Борисполе".

В аэропорту также напомнили, что предприятие не прерывало своей производственной деятельности и по-прежнему работает в режиме 24/7, а потому по мере увеличения количества рейсов постепенно будет отзывать необходимое количество сотрудников из вынужденного простоя.

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"Количество работников, которые вернутся на свои рабочие места после карантина, зависит от запланированных авиакомпаниями объемов перевозок на этот период. На данный момент авиакомпании активно формируют свои новые расписания", – подчеркнули в аэропорту.

В "Борисполе" также отметили, что увеличение количества привлеченных к работе сотрудников будет постепенным, в соответствии с ростом интенсивности авиаперевозок.