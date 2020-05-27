"Укрзализныця" уволила руководство Скоростной железнодорожной компании

Руководство филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" уволено после проверки непрозрачного конкурса по отбору поставщика питания для скоростных поездов.

Как передает БизнесЦензор, об этом и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Служебная внутренняя проверка показала грубые нарушения на филиале УЗШК при организации отбора контрагента по питанию в скоростных поездах "Интерсити". Руководство филиала уволено", – сообщил глава компании.

Юрик заверил, что в ближайшее время будет проведен прозрачный и конкурентный отбор с соблюдением законодательства.

"Когда участники торгов хотят предложить большую цену, но их искусственно ограничивают в этом – это не честный конкурс! И минус миллионы на счета компании и сомнения в надежности качества услуг для пассажиров", – пояснил глава компании.

Как сообщалось, 18 мая "Укрзализныця" отстранила руководство Скоростной железнодорожной компании из-за конкурса на питание.

Перед этим УЗШК определила победителем конкурса на питание пассажиров в скоростных поездах "Интерсити" малоизвестную компанию "Гринед", которая предложила платить на 25 тыс. грн в месяц больше, чем нынешний поставщик "Вог Кафе". Также в конкурсе участвовало ООО "Сокар Петролеум" и три другие компании.

Малоизвестная компания владеет небольшим кафе в Киеве и имеет всего несколько работников, но получила право последней предлагать цену на конкусе.