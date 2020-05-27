Кабмин запретил регистрировать жильцов в ипотечном жилье без согласия банка
Кабинет министров на заседании в среду, 27 мая, принял решение, согласно которому для получения регистрации места проживания в ипотечном жилье необходимо будет предоставить разрешение ипотекодержателя.
Как передает БизнесЦензор, об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Зарегистрировать место проживания в ипотечной недвижимости станет немного сложнее – нужно будет разрешение ипотекодержателя (или же доверителя – для доверительной собственности). Постановление об этом утвердил Кабмин на сегодняшнем заседании. Это упростит обращение взыскания на ипотечную недвижимость", – сообщил Малюська.
Кроме того, с целью проверки права собственности лица, подавшего заявление для регистрации места проживания, на соответствующее жилье, а также проверки нахождения такого жилья в ипотеке или в доверительной собственности предусматривается обязанность работника органа регистрации использовать сведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество путем непосредственного доступа к нему.
Напомним, ранее банки сталкивались с невозможностью выселить неплательщиков из ипотечного жилья, если в нем были прописаны несовершеннолетние дети.
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почему когда банк банкротом себя обьяляет он тебе возвращает макс 200 тиш
а когда утебя нет денег и работи у тебя отжимает банк квартиру ?
Кстати 1-3% - это розовые мечты люмпенов про Европу.
В Польше например кредит около 5%.
Существует такая валюта,как евро или долар например. Она никак не привязана к украинской экономике и гривне. Берем например банк Аваль. Я заношу туда 50 тыс дол. депозита, и всего под 0,5% годовых. Приходит Вася и берет те же 50 тыс в кредит но уже под 20% годовых. Вопрос, сколько рубит банк на простом посредничестве?
Норвегия, Швейцария депозит 0% кредит 2%, и как же у них банки-нищеброды умудряются выжить?