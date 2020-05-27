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Кабмин запретил регистрировать жильцов в ипотечном жилье без согласия банка

Кабмин запретил регистрировать жильцов в ипотечном жилье без согласия банка

Кабинет министров на заседании в среду, 27 мая, принял решение, согласно которому для получения регистрации места проживания в ипотечном жилье необходимо будет предоставить разрешение ипотекодержателя.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Зарегистрировать место проживания в ипотечной недвижимости станет немного сложнее – нужно будет разрешение ипотекодержателя (или же доверителя – для доверительной собственности). Постановление об этом утвердил Кабмин на сегодняшнем заседании. Это упростит обращение взыскания на ипотечную недвижимость", – сообщил Малюська.

Кроме того, с целью проверки права собственности лица, подавшего заявление для регистрации места проживания, на соответствующее жилье, а также проверки нахождения такого жилья в ипотеке или в доверительной собственности предусматривается обязанность работника органа регистрации использовать сведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество путем непосредственного доступа к нему.

Напомним, ранее банки сталкивались с невозможностью выселить неплательщиков из ипотечного жилья, если в нем были прописаны несовершеннолетние дети.

Автор: 

банки (6938) іпотека (349) Кабмін (7720) Мін'юст (627) Малюська Денис (74)


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Топ коментарі
+6
"слуги" - все во имя "господаря" - нео-феодалізм в дії..., мої щирі вітання...
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27.05.2020 19:41
+6
Ипотека это покупка недвижимости за ЧУЖИЕ деньги, так что вполне логично, как бы левакам это не нравилось. Покупай за свои и регистрируй кого хочешь!
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27.05.2020 22:50
+5
Здравствуй крепостное право! Суки.
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27.05.2020 18:50
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Что от этого изменится? Банк не обеднеет, а детей-бомжей станет больше.
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27.05.2020 18:23 Відповісти
А ты создай банк, и раздавай деньги всем желающим. Ну а чо, "банк не обеднеет".
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28.05.2020 01:25 Відповісти
банк не обеднеет
почему когда банк банкротом себя обьяляет он тебе возвращает макс 200 тиш
а когда утебя нет денег и работи у тебя отжимает банк квартиру ?
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28.05.2020 10:25 Відповісти
Не бери ипотеку, тебя банк заставляет что ли? А раз взял и подписал документы - нечего жаловаться.
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28.05.2020 10:52 Відповісти
В Европе,Америке, кредит на жилье 1-3%,в Украине 25 и выше. Как умудряются их банки при проценте раз в 15-20 ниже наших не обанкротиться?
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28.05.2020 11:37 Відповісти
У них стабильная валюта. Вот когда гривня будет такая же стабильная как Евро, тогда и бедешь иметь кредиты как в Европе.
Кстати 1-3% - это розовые мечты люмпенов про Европу.
В Польше например кредит около 5%.
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28.05.2020 11:44 Відповісти
Как только в качестве примера Европы приводят Польшу, для меня определение слова "люмпен" сразу становится очевидным.
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28.05.2020 12:29 Відповісти
как только кто-то пишет про кредиты "на Западе" по 1-3%, для меня сразу понятно кто люмпен.
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28.05.2020 12:40 Відповісти
Для "одаренных экономистов" :
Существует такая валюта,как евро или долар например. Она никак не привязана к украинской экономике и гривне. Берем например банк Аваль. Я заношу туда 50 тыс дол. депозита, и всего под 0,5% годовых. Приходит Вася и берет те же 50 тыс в кредит но уже под 20% годовых. Вопрос, сколько рубит банк на простом посредничестве?
Норвегия, Швейцария депозит 0% кредит 2%, и как же у них банки-нищеброды умудряются выжить?
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28.05.2020 12:50 Відповісти
а можно пример банка, которій відает кредиті под 20% в валюте?
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28.05.2020 13:35 Відповісти
Здравствуй крепостное право! Суки.
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27.05.2020 18:50 Відповісти
"слуги" - все во имя "господаря" - нео-феодалізм в дії..., мої щирі вітання...
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27.05.2020 19:41 Відповісти
Молодец! Приплел слуг. Возьми соевую шоколадку
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28.05.2020 11:17 Відповісти
Почему он приплел ? Правду написал, Зе сцклло ж зебилам в програме чего обещал, что в его стране "Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.,Моя мета побудувати державу, яка https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=341491676447656 надає своїм громадянам якісний сервіс , https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=341608629769294 довгострокове недороге кредитування " Так ,что зебил учи матчасть
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28.05.2020 12:32 Відповісти
- "учить", а тем более анализировать и давать оценку - им это не дано...- они больше по части Пива и "порумыгать" и поплевать семечки( хотя семечки полезны для...)...
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30.05.2020 19:07 Відповісти
Ипотека это покупка недвижимости за ЧУЖИЕ деньги, так что вполне логично, как бы левакам это не нравилось. Покупай за свои и регистрируй кого хочешь!
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27.05.2020 22:50 Відповісти
ну, нє савсєм так - на крєдіт распространяєця врємєннойє право - тоість дєньгі мої, но йа їх обязан вєрнуть со врємєнєм
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27.05.2020 23:08 Відповісти
толька труси атдают далгі. жартую, у нас же народ думає як пропетляти, хоча тільки боржників звинувачувати не варто, інколи виною їх проблем є всякі політикани загребущі, яких вони ж і вибрали. і йде змагання хто кого
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28.05.2020 00:01 Відповісти
гражданін сразу становіца сопствєнніком іпотєчного жильйя, но йєго право отягощено залогом.
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27.05.2020 23:15 Відповісти
а то як це? йа живу в іпотєчній кватірі, а зареєструватись не можу - WTF???
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27.05.2020 23:17 Відповісти
претензии к совковому законодательству, в котором если прописан ребенок - забрать жилье нельзя. Убрали бы эту отрыжку совка и банки не чинили бы препятствий в регистрации.
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28.05.2020 01:26 Відповісти
ТАК А С НЕДОСТРОЯМИ СО ВСЕМИ РЕШИЛИ !!!??? ЧЕРТИ ПОЛОСАТЫЕ !)
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27.05.2020 23:06 Відповісти
а кто с ними должен решать? Недострой - это отношения 2 частных лиц - "инвестора" и "бизнесмена". Пусть между собой решают.
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28.05.2020 01:27 Відповісти
А МИНСТРОЙ И АРХИТЕКТУРЫ !?)
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28.05.2020 07:36 Відповісти
Они что, виноваты, что люди отдают деньги мошенникам и єкономят на страховке?
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28.05.2020 09:52 Відповісти
КТО ********** !!!??? ПОКАЖИ !!!
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29.05.2020 23:35 Відповісти
то тепер реєстрація хуже чим пропіська, бо пропіська давала право на житло, а реєстрація нє, а от получити реєстрацію (в заявному порядку) стає неможливим, вона стає разрєшитєльной.
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27.05.2020 23:06 Відповісти
Они просто легализовали то что все интуитивно понимали - ипотечная квартира до момента полного возврата кредита принадлежит банку и банк теперь официально может делать со своей собственностью все что ему вздумается. Другими словами у "ипотечника" прав меньше чем у арендатора. Шапом придурки.
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28.05.2020 00:50 Відповісти
Все проще. У нас нельзя выселить детей. Чтоб обойти действующее законодательство, банк сможет не разрешить их зарегистрировать вообще
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28.05.2020 03:10 Відповісти
Проще, дешевле и удобнее взять деньги взаймы под проценты у знакомых бандитов, чем в банке.
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28.05.2020 04:20 Відповісти
ага, ну как же
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28.05.2020 09:35 Відповісти
Надо еще запретить регистрацию арендаторов квартир без согласия владельца. Жлобье заселяется, регистрирет своих микрожлобов и перестает платить, и нельзя их даже выселить. В итоге страдают арендодатели и нормальные, честные арендаторы у которых есть дети, так как им никто не хочет сдавать жилье.
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28.05.2020 08:38 Відповісти
Власть работает для ростовщиков. Нариду - видосики.
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28.05.2020 09:34 Відповісти
1 июня - день международной защиты детей - уже звучит с издевкой! И плевать они хотели на Конвенцию о защите детей, на Конституцию. Собственность Банка собственнее любой собственности других собственников.
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28.05.2020 13:22 Відповісти
Людей планомерно, мелкими шагами(чтоб не спугнуть) превращают в скотов. Еще пару штрихов и картина будет закончена. 🙌
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28.05.2020 16:55 Відповісти

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