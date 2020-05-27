Витренко перенаправил Коболеву вопрос отмены конкурса на главу "Укрнафты"

Прекращение конкурса по отбору нового главы правления ПАО "Укрнафта", которое одобрил набсовет компании 20 мая благодаря голосу одного из трех представителей НАК "Нафтогаз Украины", противоречит согласованным ранее договоренностям между акционерами компании.

Об этом заявил глава набсовета компании, исполнительный директор НАК Юрий Витренко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я уже поднял этот вопрос перед председателем правления "Нафтогаза", – сказал глава набсовета "Укрнафты".

В то же время Витренко уточнил, что не может разглашать все детали своего предложения.

Глава набсовета напомнил, что вел ранее переговоры с миноритарными акционерами, на которых была достигнута договоренность, что руководитель "Укрнафты" будет выбран на честном конкурсе.

"С нашей стороны мы никак не нарушали эту договоренность. Если акционеры, "Нафтогаз" и миноритарные акционеры, после этого договорились о чем-то другом, то мне ничего не говорили о таких переговорах. А если таких переговоров не было, то позиция "Нафтогаза" должна заключаться в том, чтобы завершить конкурс и выбрать руководителя по результатам конкурса", – подчеркнул Витренко.

При этом он назвал "неприятной неожиданностью" то, что на заседании набсовета "Укрнафты" 20 мая один из представителей "Нафтогаза" голосовал также, как и члены набсовета, номинированные миноритарными акционерами.

"При этом его голосование за прекращение конкурса и назначение руководителя без конкурса, по моему мнению, противоречит задекларированной позиции "Нафтогаза" о необходимости назначения руководителя "Укрнафты" именно по результатам конкурса. До этого обсуждалось, что мы можем подождать до завершения карантина, возобновления международных авиаперелетов, чтобы можно было провести личные встречи с кандидатами и выбрать оптимального по результатам конкурса", – подчеркнул Витренко.

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Как сообщалось, набсовет "Укрнафты" 20 мая решил прекратить конкурсный отбор председателя правления и назначила на эту должность Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы правления с мая 2019 года. Инициаторами такого решения стали представители миноритарных акционеров, представляющие Игоря Коломойского и партнеров.

Как отмечало отраслевое издание enkorr, Олег Гез пришел в "Укрнафту" в 2016 году и является креатурой представлявшего группу "Приват" Феликса Лунева, курирующего коммерческий блок компании. Ранее Гез длительный период работал непосредственно под руководством Лунева в группе компаний ТНК и ТНК-ВР в Украине.

По данным источников издания, Олег Гез был уполномочен вести переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" в лице Юрия Витренко о разделе "Укрнафты" и решении проблемных вопросов, центральным из которых является погашение долгов НАКа за природный газ.

Как сообщалось, ранее в мае глава наблюдательного совета "Укрнафты", исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что через два месяца его уволят из компании из-за сокращения должности.

Перед этим Витренко заявлял, что назначение нового главы правления компании по итогам конкурса сдерживает только карантин.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров.