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Кабмин назначил заместителем Степанова торговца материалами для гемодиализа

Кабмин назначил заместителем Степанова торговца материалами для гемодиализа

Кабинет министров назначил заместителем министра здравоохранения по европейской интеграции Игоря Иващенко.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 27 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно декларации, обнародованной в реестре Нацагентства по предотвращению коррупции, за 2019 год Иващенко задекларировал 282,49 тыс. грн доходов, из них 276,49 тыс. грн – зарплаты в ООО "Линк-Медитал", которое занимается поставкой материалов для гемодиализа.

Иващенко также задекларировал квартиру в Ирпене Киевской области площадью 54,4 кв. м. Кроме того, он владеет автомобилем Toyota Camry 2012 года выпуска, а также более 113 тыс. грн и $23,3 тыс. наличных средств.

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Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта назначила Максима Степанова министром здравоохранения, уволив с этой должности Илью Емца.

Максим Степанов с декабря 2016 года по апрель 2019 года занимал должность главы Одесской ОГА. До этого в 2011-2016 году возглавлял ГП "Полиграфкомбинат Украина". По данным СМИ, является кумом соратника Игоря Коломойского Игоря Палицы.

Автор: 

Кабмін (7720) МОЗ (1437) призначення (1137) Степанов Максим (182)


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