Кабмин принял постановление для запуска новой строительной инспекции

Кабинет министров на заседании в среду, 27 мая, принял постановление "Некоторые вопросы функционирования органов архитектурно-строительного контроля и надзора", которое позволит Государственной инспекции градостроительства Украины (ГИГ) начать выполнять свои функции и полномочия.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Принятое постановление будет способствовать дальнейшему выполнению мероприятий, связанных с ликвидацией Государственной архитектурно-строительной инспекции и созданием Государственной инспекции градостроительства Украины. ГИГ начнет работать с момента заполнения штата минимум на 30%", – сказал Чернышев.

По словам министра, принятым постановлением создана законодательная основа для образования межрегиональных территориальных органов Государственной инспекции градостроительства Украины в качестве юридических лиц публичного права.

В то же время постановлением переданы в Государственную сервисную службу градостроительства полномочия по проведению конкурсов на лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию на территории страны.

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Соответствующее постановление "Некоторые вопросы функционирования органов архитектурно-строительного контроля и надзора", народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") обнародовал на своем канала в Telegram.

"Кабмин принял постановление, в котором согласовано предложение Государственной архитектурно-строительной инспекции по ликвидации ее территориальных органов как структурных подразделений аппарата инспекции согласно перечню. Согласовано также создать как юридические лица публичного права межрегиональные территориальные органы Государственной инспекции градостроительства", – написал Гончаренко.

Как указано в документе, ГИГ будет действовать в Киеве по адресу бульвар Леси Украинки, 26, где сейчас и находится Госархстройинспекция.

Как сообщалось, 13 марта Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех новых органов: Государственной сервисной службы градостроительства, Государственного агентства техрегулирования и Государственной инспекции градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.