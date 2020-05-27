Кабмин назначил нового главу Агентства водных ресурсов
Кабинет министров на заседании в среду, 27 мая, назначил главой Государственного агентства водных ресурсов Алексея Кузьменкова.
Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.
В поданной декларации Кузьменков указал 1,12 млн грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью за 2018 год, 300 тыс. грн наличными и автомобиль Lexus RX 350 2009 года выпуска.
Его жене Светлане Елисеевой принадлежит автомобиль Hyundai Santa Fe 2007 года выпуска и квартира в Киеве площадью 97,5 кв. м.
В 2014 году баллотировался в Верховную Раду от Всеукраинского аграрного объединения "Заступ", на то время занимал должность заместителя директора департамента экономического развития аграрного рынка Минагрополитики.
Как сообщалось, пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды сообщала о назначении Кузьменкова еще 3 марта, до смены состава правительства. Однако по каким-то причинам это решение не было выполнено и, по информации на сайте Госводагентства, до последнего времени его возглвалял первый заместитель главы Михаил Хорев.
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