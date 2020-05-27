Аварийная служба "Ривнегаза" получила полторы тысячи вызовов за время карантина

С начала введения карантина 16 марта количество обращений в аварийно-диспетчерскую службу АО "Ривнегаз составило более 1,5 тысячи, только с начала мая аварийные бригады компании выезжали на вызовы клиентов 445 раз.

Об этом сообщает пресс-служба оператора газораспределительных сетей области, передает БизнесЦензор.

В компании отмечают, что важность работы газораспределительных сетей значительно возросла за период действия карантина. В связи с этим "Ривнегаз" проводит круглосуточный мониторинг давления газа в сетях, осуществляет техническое обслуживание газораспределительных пунктов, круглосуточно дежурят бригады АДС, которые своевременно выезжают на вызовы, ликвидируют аварийные ситуации и ремонтируют сети для безопасного пользования газом.

Так, с начала карантина было осуществлено 6 ремонтов на сетях, что позволило предупредить прекращение газоснабжения для 2,7 тыс. домохозяйств.

"Карантин продолжается. Но потребителям не стоит волноваться о прекращении доставки газа. Мы каждый день проверяем сети, регулирующее оборудование и тщательно следим за тем, чтобы все функционировало безаварийно. Делаем все, чтобы содержать в рабочем состоянии газораспределительную систему в области", – подчеркнул технический директор АО "Ривнегаз" Александр Климчук.

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В компании отмечают, что для предупреждения распространения коронавируса и в связи с продолжением карантина, в "Ривнегазе" строго придерживаются необходимых мер безопасности. Каждое утро работники предприятия, которые работают в штатном режиме, проходят контроль температуры тела, а в помещениях, где работают рабочие, регулярно проводят санитарную обработку.

Кроме того, водители АДС ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами инструменты и служебные машины. Все бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, очками и спецкостюмами.

В усиленном режиме также работает и контактный центр АО "Ривнегаз" по телефону (067) 01-01-104. В период карантина центры обслуживания клиентов работают в онлайн-режиме.

Так, только в мае ЦОКи приняли почти 59 тысяч звонков от пользователей природного газа. За период введения карантина с 16 мая операторы предоставили более 176,1 тыс. консультаций по газовым вопросам.

Напомним, что во время карантина действует мораторий на отключение потребителей от газоснабжения, кроме случаев несанкционированного вмешательства.

АО "Ривнегаз" – газораспределительная компания, осуществляющая свою деятельность на территории Ривненской области под брендом РГК.

"Ривнегаз" обеспечивает природным газом 264 тыс. потребителей на территории области. Компания обслуживает 10,2 тыс. км сетей, 1793 единиц газорегулирующего оборудования (ГРП/ШРП).