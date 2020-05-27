Турпоток в апреле и мае в Киеве упал на 90%, – Кличко

По сравнению с прошлым годом турпоток в столице в апреле и мае упал более чем на 90%.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает БизнесЦензор.

"Пандемия ощутимо ударил по туристической сфере Киева. По сравнению с прошлым годом турпотока в апреле и мае в Киеве практически не было. Туроператоры, агентства, гостиницы и рестораны недополучили $1 млрд. А это и потери города. В поступлениях от туристического сбора, налогах от бизнеса", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что восстановление и внутреннего, и внешнего туризма зависит от работы железнодорожного и авиационного транспорта и отметил, что европейские страны постепенно ослабляют ограничения. В том числе по работе туристической сферы.

"Так будем делать и мы. Как я уже сказал, из 30 мая мы откроем отели. Туристические маршруты и локации в парках, на улицах города уже открыты. С 1 июня, по решению правительства, возобновит работу междугороднее - автобусное и железнодорожное сообщение. Поэтому, надеемся, что постепенно будет оживать и туризм. В первую очередь - внутренний. А с восстановлением авиасообщения - и внешний. Мы делаем все, чтобы гости столицы могли насладиться атмосферой нашего города. Посмотрите, каким популярным стал пешеходно-велосипедный мост, мы открыли год назад. А также парк "Владимирская горка", обновленная Аллея художников, лестницы с Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки. И в этом году мы продолжаем обновлять и создавать туристические объекты и локации. Чтобы Киев становился красивее и привлекательнее - и для жителей столицы, и для ее гостей", - сказал Кличко.