Кабмин уволил бывшего соратника Тимошенко с должности заместителя министра энергетики

Кабинет министров уволил Алексея Рябчина с должности заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды, где он курировал вопросы энергоэффективности.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 27 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы проанализировали работу предыдущей команды министерства, которая работала, в том числе, и над вопросом энергоэффективности. Действительно, было много наработок, но результативность очень низкая. Другой человек будет более эффективен для решения поставленных задач", – прокомментировала и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Как сообщалось, Кабмин назначил Алексея Рябчина заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды в октябре 2019 года.

Рябчин был народным депутатом 8 созыва от ВО "Батькивщина". До избрания в Верховную Раду в 2014 году был менеджером по международной коммуникации реформ в украинском кризисном медиацентре. С 2006 до 2012 года работал заместителем председателя правления по развитию, помощником председателя правления, главным экономистом корпорации "ПромЭкономСервис".