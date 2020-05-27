Совет Нацбанка усомнился в целесообразности поддержки национальной платежной системы

Совет Национального банка Украины рекомендовал правлению Нацбанка проанализировать целесообразность поддержки национальной платежной системы "Простир".

Соответствующие рекомендации Совета по итогам заседания 26 мая обнародованы на сайте НБУ, передает БизнесЦензор.

"Проанализировать экономическую целесообразность поддержки НПС "Простир" и предпринять действенные меры по повышению эффективности ее работы, в том числе, путем более активного привлечения НПС "Простир" к обслуживанию пенсионных и других государственных социальных выплат, в частности, в отдаленных местностях и населенных пунктах", – сказано в сообщении.

Кроме того Совет НБУ поручил правлению способствовать распространению инновационных инструментов безналичных расчетов на платформе НПС "Простир", в частности, обеспечив возможность использования сервисов GooglePay или ApplePay.

При этом Кабинету министров и Национальному банку рекомендовано осуществить поэтапный перевод всех получателей пенсионных и других государственных социальных выплат в безналичной форме путем оформления платежных карточек национальных платежных систем.

Как сообщалось, Национальный банк Украины планировал активизировать эмиссию платежных карт национальной платежной системы "Простир" и увеличить долю национальной системы в общем объеме безналичных операций.

По данным НБУ, по итогам 2019 года платежная система "Простир" насчитывала 51 участника, из которых 61% осуществляют эквайринговую и/или эмиссионную деятельность. Карточки "Простир" принимали 98% торговых платежных терминалов.

НПС "Простир" – это национальная система розничных платежей, созданная Национальным банком Украины, расчеты в которой осуществляются с помощью платежных карточек на территории Украины.