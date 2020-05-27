Польша поставила в Украину 690 миллионов кубометров газа за квартал

В первом квартале 2020 года польская государственная нефтегазовая компания PGNiG экспортировала в Украину 690 млн кубометров газа.

Информацию, которую обнародовал в эфире Польского радио председатель PGNiG Ежи Квецинский, подтвердили Укринформу в компании, передает БизнесЦензор.

"В первом квартале этого года мы продали потребителям 10,6 млрд кубометров газа. Это рекордные объемы газа. Одновременно мы экспортировали за границу 690 млн кубометров газа, что составляет 7% от общих объемов (проданного газа). Речь идет прежде всего об экспорте в Украину", - сообщил Квецинский.

В пресс-службе PGNiG подтвердили, что эти 690 млн кубометров газа экспортировано в первом квартале именно в Украину.

Квецинский отметил, что собственная добыча газа, а также импорт сжиженного газа через терминал LNG в Свиноуйсце и транспортировка газа в РП Балтийским потоком (Baltic Pipe) будет означать избыток газа в Польше, который страна будет продавать за границу.

Как отмечалось, в начале мая по случаю начала строительства газопровода Baltic Pipe президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша хочет стать "газовым хабом для этой части Европы". Дуда отметил, что благодаря строительству интерконнекторов Польша хочет поставлять газ с шельфа Норвежского моря в соседние страны в рамках Инициативы трех морей, а также в Украину. Дуда добавил, что таким образом Польша станет "одним из гарантов энергетической безопасности Украины", которая много лет была под газовым, энергетическим шантажом России.