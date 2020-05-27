Украина ввела новый налог на мазут и минеральные масла

Украина ввела акцизный налог на мазут и масла в размере 213,5 евро за тысячу литров.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс внесены законопроектом №1210, который президент Владимир Зеленский подписал 21 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Ставка акциза вводится на товарные коды 2710 19 75 00 и 2710 19 99 00, по которым в 2019 году в страну поступило 146,2 тыс. тонн масел. По оценкам участников рынка, это 90% всех видов масел, присутствующих на украинском рынке.

Под эти коды подпадают все базовые, индустриальные, трансформаторные масла, за исключением некоторых специфических видов.

Также акциз вводится на товарные коды с 2710 19 62 00 по 2710 19 68, по которым маркируется импорт и экспорт мазута.

В частности, в 2019 году Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ экспортировали 251 тыс. тонн мазута под кодом 2710 19 68 10 и 12 тыс. тонн – под кодом 2710 19 64 00.

В компании "Укргаздобыча", одной из двух крупнейших производителей мазута, сообщили, что на данный момент изучают новые изменения в законодательство.

В то же время по данным трейдеров, один из крупнейших поставщиков масел в Украину компания "Лукойл" временно приостановила отгрузки в Украину. Трейдеры считают, что изменения в Налоговый кодекс могут привести к полной остановке рынка масел, поскольку признание их подакцизными товарами автоматически ужесточает требования по их учету и перемещению. В частности, хранение подакцизных товаров возможно только на акцизных складах, которых для резервуаров под размещение масел не существует.

Как сообщалось, подписанный президентом законопроект №1210 был принят с целью внедрения международных стандартов налогового контроля и имплементации положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

Однако при его принятии в законопроект было внесено большое количество других налоговых изменений. В частности, урегулировано налогообложение жидкостей для электронных сигарет и возобновлено возмещение НДС при экспорте сои и рапса.