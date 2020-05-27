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Украина ввела новый налог на мазут и минеральные масла

Украина ввела новый налог на мазут и минеральные масла

Украина ввела акцизный налог на мазут и масла в размере 213,5 евро за тысячу литров.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс внесены законопроектом №1210, который президент Владимир Зеленский подписал 21 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Ставка акциза вводится на товарные коды 2710 19 75 00 и 2710 19 99 00, по которым в 2019 году в страну поступило 146,2 тыс. тонн масел. По оценкам участников рынка, это 90% всех видов масел, присутствующих на украинском рынке.

Под эти коды подпадают все базовые, индустриальные, трансформаторные масла, за исключением некоторых специфических видов.

Также акциз вводится на товарные коды с 2710 19 62 00 по 2710 19 68, по которым маркируется импорт и экспорт мазута.

В частности, в 2019 году Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ экспортировали 251 тыс. тонн мазута под кодом 2710 19 68 10 и 12 тыс. тонн – под кодом 2710 19 64 00.

В компании "Укргаздобыча", одной из двух крупнейших производителей мазута, сообщили, что на данный момент изучают новые изменения в законодательство.

В то же время по данным трейдеров, один из крупнейших поставщиков масел в Украину компания "Лукойл" временно приостановила отгрузки в Украину. Трейдеры считают, что изменения в Налоговый кодекс могут привести к полной остановке рынка масел, поскольку признание их подакцизными товарами автоматически ужесточает требования по их учету и перемещению. В частности, хранение подакцизных товаров возможно только на акцизных складах, которых для резервуаров под размещение масел не существует.

Как сообщалось, подписанный президентом законопроект №1210 был принят с целью внедрения международных стандартов налогового контроля и имплементации положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

Однако при его принятии в законопроект было внесено большое количество других налоговых изменений. В частности, урегулировано налогообложение жидкостей для электронных сигарет и возобновлено возмещение НДС при экспорте сои и рапса.

Автор: 

акциз (280) закон (1475) мазут (37) податки (2393)


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Топ коментарі
+13
Акциз полностью ликвидирует рынок мазута в Украине. Решение 100% с коррупционным интересом. Кому-то хочется устранить конкурента на энергорынке и заодно поднять стоимость электроенергии .
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27.05.2020 17:09
+10
А с чего ввели акциз на мазут? понятно на топливо, бензин, дизель, акциз должен идти фонд-дорог, а мазут тут каким боком, он же используется как газ, это как бы ввели дополнительную плату 200 евро за 1000 кубов газа, власть там совсем нахрен рехнулась, на рынках Европы стоимость мазута ниже украинского акциза на 100% в ЕС стоимость мазута 1 тонна 100 евро... а у нас акциз двести, все **** делаеться, чтоб инвестор в Украину пришел)))
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27.05.2020 16:15
+10
ты посмотри, кто основной потребитель..., 95% мазута используется как топливо для ТЭЦ и этот акциз каждый из нас заплатит уже осенью в платежках за электричество...
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27.05.2020 17:41
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А с чего ввели акциз на мазут? понятно на топливо, бензин, дизель, акциз должен идти фонд-дорог, а мазут тут каким боком, он же используется как газ, это как бы ввели дополнительную плату 200 евро за 1000 кубов газа, власть там совсем нахрен рехнулась, на рынках Европы стоимость мазута ниже украинского акциза на 100% в ЕС стоимость мазута 1 тонна 100 евро... а у нас акциз двести, все **** делаеться, чтоб инвестор в Украину пришел)))
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27.05.2020 16:15 Відповісти
Основной поставщик мазута в Украину Рашка-********* и чуток Казахстан.
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27.05.2020 17:22 Відповісти
ты посмотри, кто основной потребитель..., 95% мазута используется как топливо для ТЭЦ и этот акциз каждый из нас заплатит уже осенью в платежках за электричество...
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27.05.2020 17:41 Відповісти
Своих скважин мазутных валом, десятилетиями стоят законсервированные, а мазут везут из параши.
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27.05.2020 21:20 Відповісти
А при чем тут наши скважины, или УкрНафта продает дизельное топливо и бензин произведенные из нашей нефти без акциза, прямо с завода в цену включен акциз... из России и Белоруссии везут дизель, а уже у нас импортер платит акциз и НДС... просто государство полностью охренело нигде в мире нет акциза на топочный мазут, так как этот товар приравниваеться к природному газу, на нем не ездят, его просто сжигают... я уверен на 100% это очередная мутка олигархов, которые связаны с генерацией электричества и для определения цены на кВт они будут брать в расчет рыночную цену мазута с акцизом 213 евро + НДС, и мы получим очередной Роттердам+ только уже от Бени, Приват не вернули так вот тебе компенсация от правительства и Зебила... вся власть гниль...
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27.05.2020 22:12 Відповісти
Вы правы конечно, но я про старые нефтяные скважины, в которых вместо нефти остался мазут и битум, которые не используются вообще.
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28.05.2020 10:26 Відповісти
а коли водії платять - то нормально?
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27.05.2020 23:24 Відповісти
Ну типа да. Дороги-то за какие-то деньги нужно делать. А то все хотят ездить по хорошим дорогам, но чтоб построили их инопланетяне, при чем за свои....
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28.05.2020 00:20 Відповісти
Да шо б ви все життя по таким харошім дарогам езділі тільки гроші з нас беруть а доріг як не було так і немає.
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28.05.2020 12:34 Відповісти
Ну не знаю. Я вот ехал по Харьков -Симферополь, там Онур ведет ремонтные работы. Там где уже отремонтировали так просто зашибись. И быстро делают. За пару дней несколько километров сделали. Если так будет продолжаться, то я готов платить. А если деньги с акцизов, как раньше, проедать, то дорог никогда и не будет...
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31.05.2020 00:58 Відповісти
Я в курсе.
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29.05.2020 10:53 Відповісти
Ничего не понятно про топливо. Акциз - это налог на товары роскоши. Топливо роскошь?! Это идея змеЮли, которой радостно пользуются остальные. И никуда в фонд дорог он не идёт, посмотри на дороги! Это элементарное ВОРОВСТВО.
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28.05.2020 12:48 Відповісти
Акциз полностью ликвидирует рынок мазута в Украине. Решение 100% с коррупционным интересом. Кому-то хочется устранить конкурента на энергорынке и заодно поднять стоимость электроенергии .
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27.05.2020 17:09 Відповісти
Наверное пиндосам треклятым.
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27.05.2020 21:57 Відповісти
https://biz.censor.net/user/83022 О каких инвестициях вы говорите , пока в Украине у власти зеленое лайно , никто и цента не вложит Никто не хочет иметь дело с клоунами
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27.05.2020 18:26 Відповісти
Сейчас стоимость мазута на биржах ЕС 1т. 65$ в США 53$))), а в нищей Украине только акциз на 1т. мазута 213 евро.
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27.05.2020 20:19 Відповісти
та вы гоните
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27.05.2020 21:59 Відповісти
https://ru.investing.com/commodities/heating-oil
только пересчитай галлоны на тонны
Разм. контракта42000 галлонов и получишь 53$
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27.05.2020 22:16 Відповісти
Цена газа на главной спотовой площадке Европы - нидерландской Title Transfer Facility (TTF) - упала на прошлой неделе до рекордного минимума на уровне 3,365 евро за МВт·ч ($40,7 за 1000 м³). А в ЕС газ и топочный мазут торгуются в связке. Украина ввела новый налог на мазут и минеральные масла - Цензор.НЕТ 8070
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27.05.2020 22:21 Відповісти
Оце здобули... Зебобіки це ваше свято! Хто там казав та что нам зеленский как вібрали так и уйдем - ну так ідіть уходіте его уже, поки усі не виїхали та не перемерли.
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28.05.2020 14:03 Відповісти
Зельц почти довел страну до банкротства и теперь методом России пытается закрыть дырки в бюджете новыми налогами-тоесть за НАШ с вами счет. Осенью НКРУ скажеть что топливо для ТЕЦ подорожало и значить нужно повысить цену за электричество для население. Зеленый лохторат должен быть доволен!
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27.05.2020 23:25 Відповісти
Агенты вырождения и деградации. Топливо, электричество и тем более машинное масло это сырье, такой акциз может принимать только враг Украины который за гнилой взыск делает всю экономику, любое производство продукта с добавочной стоимостью менее рентабельным. И стимулирует добычу нефти здесь, чего в 21м веке никогда уже не произойдет.
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28.05.2020 10:03 Відповісти
Все складывается в логичный пазл, если принять за достоверную инфу, что Ермак это завербованый агент фсб с поганялом Козырь.
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28.05.2020 12:09 Відповісти
Копец, скоро на воду акциз будет.
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28.05.2020 12:49 Відповісти

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