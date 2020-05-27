Минэкономики начнет первые выплаты дотаций аграриям в июне

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует в июне 2020 года начать первые выплаты по программам поддержки сельхозтоваропроизводителей, на которые в бюджете на 2020 год заложено 4 млрд грн.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в ходе онлайн-дискуссии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если мы посмотрим на бюджетную роспись, то доступный ресурс по финансированию программ в этом году будет с июня. Стоит отметить, что по большинству программ – это направления садоводство, животноводство – 100% всех выплат исторически и в этом году аналогично запланированы на четвертый квартал этого года", – сообщил Высоцкий.

По его словам, ежемесячные выплаты, которые стартуют в июне, осуществляются по направлениям: компенсация за закупку отечественной сельскохозяйственной техники и компенсация процентов по кредитам. В третьем квартале 2020 года начнутся выплаты по программе компенсация ЕСВ фермерским хозяйствам.

Кроме того, Высоцкий отметил, что сейчас на уровне правительства решается вопрос выделения средств из резервного фонда для компенсации потерь аграриям в регионах пострадавшим от засухи.

"Сейчас проводится анализ возможностей государственного бюджета Украины. Подтверждаем, что 4 млрд грн расписаны по программам и там резерва нет. Поэтому сейчас на уровне правительства изучается вопрос возможности финансирования из государственного резервного фонда", – заметил замминистра.