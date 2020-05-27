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Кабмин одобрил меморандум о поставках сжиженного газа из США

Кабмин одобрил меморандум о поставках сжиженного газа из США

Кабинет министров на заседании в среду, 27 мая, одобрил меморандум о сотрудничестве с американской Louisiana Natural Gas Exports по вопросу возможных поставок газа в Украину и развития газовой инфраструктуры.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект решения представила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

"Минэкоэнерго обработало проект меморандума о сотрудничестве между Louisiana Natural Gas Exports и Кабинетом министров Украины о содействии поставкам газа в Украину и усовершенствовании газовой инфраструктуры, который предусматривает изучения возможности диверсификации путей поставок природного газа путем обеспечения долгосрочных поставок сжиженного природного газа и развития трансграничной газовой инфраструктуры Украины и ЕС", – сказала Буславец.

По ее просьбе проект меморандума был утвержден с доработкой на протяжении одного дня.

Как сообщалось, в марте заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик заявил, что правительства США и Украины договорились о поставках в Украину LNG через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд кубометров газа ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ (ПХГ).

По словам чиновника, уже подписано письмо о намерениях (LOI) с американской компанией Louisiana natural gas Exports, а меморандум с этой компанией будет содержать конкретные цифры и обязательства.

Ожидается, что оператором в этом проекте выступят либо "Магистральные газопроводы Украины", либо НАК "Нафтогаз Украины".

В феврале дочерняя компания оператора польской газотранспортной системы Польши Gaz-System SA – Polskie LNG –подписала контракт с компаниями POPR s TGE Gas Engineering на развитие регазификационных установок сжиженного газа в LNG-терминале в городе Свиноусце.

Благодаря выполнению работ регазификационные мощности терминала будут увеличены на 50% – до 7,5 млрд кубометров газа в год к концу 2021 года.

Напомним, 31 августа 2019 года Украина, Польша и США подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики с целью налаживания поставок американского сжиженного газа через Польшу.

Автор: 

Кабмін (7720) США (4795) LNG-термінал (80) скраплений газ (1135)


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Топ коментарі
+6
Почему Украина свой газ не добывает в объеме полного покрытия рынка???
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27.05.2020 16:23
+5
Украине нужно увеличить добычу электричества и отказаться вообще от газа! Нужно полностью переводить страну с газа на электричество!!!
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27.05.2020 21:18
+4
Вы хоть новость до конца читайте, а не только заголовки. "с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ (ПХГ)" С уменьшением поставок с газпрома в хранилищах будет место и на этом американские и польские марионетки хотят дать заработать и Украине. Нашими поставками мы его не заполним даже если очень постараться. Да и увеличивали добычу при "рошеновском барыге"), сейчас цена упала ниже плинтуса. Дешевле покупать, чем вкладывать в добычу. А вот цена для населения это уже вопрос к бубочке, почему цена упала в 10 раз а в платежках нет)
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27.05.2020 17:25
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Почему Украина свой газ не добывает в объеме полного покрытия рынка???
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27.05.2020 16:23 Відповісти
газ принадлежит Охметову, приватизирован
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27.05.2020 18:57 Відповісти
газ принадлежит народу! Но захватили месторождения Беня и Боголюбов. Их нужно казнить!!!
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27.05.2020 20:12 Відповісти
строго ты с ними... но может быть только так они и понимают...
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27.05.2020 23:24 Відповісти
правильней писать,захватили два жида
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27.05.2020 23:28 Відповісти
Для добычи нефти и газа нужно определённый технологический уровень, умеренные налоги, квалифицированый персонал, специальное оборудование ... Всё это в Украине сильно деградировало за последние 10 лет. В нынешних условиях низких цен оно уже неконкурентоспособно и отрасль находится в стадии постепенной ликвидации.
Статья собственно о том же. Ищут пути, где купить. Своего скоро не будет
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28.05.2020 11:38 Відповісти
А чей газ для граждан Украины дешевле Украинский или американский ? И почему при главе компании " Нафтогаз Украины " не увеличивается добыча Украинского газа ? А только увеливаются зарплаты американских марионеток Коболевых и членов масонских наблюдательных советов в Нафтогазе ? С этими ублюдками пора кончать . они грабят и уничтожают народ Украины
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27.05.2020 17:15 Відповісти
Для Вас большая новость, что Украина добывает меньше половины необходимого ей газа ?
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27.05.2020 17:32 Відповісти
Эта новость устарела лет на 10. За которые потребность в газе успела сократиться вдвое.
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28.05.2020 11:39 Відповісти
Диверсификация поставок + работа наших ПХГ.
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27.05.2020 17:37 Відповісти
газ Украинский дешевле, но его нет,
он приватизирован депутатами
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27.05.2020 18:58 Відповісти
О вата хрюкнула.
Ти спочатку поцікався хто дає дозволи на добуток газу а потім хрюкай.
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27.05.2020 21:35 Відповісти
вони граблять і знищують народ мордовії.
тому їм треба підняти премії
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27.05.2020 23:21 Відповісти
Комплекс газових сховищ України є найбільшим в Європі, складається з 11 підземних газосховищ загальною ємністю 31 млрд куб м.

Використовується Україною максимум (цього року) 21 млрд. куб. м, раніше 10-15.
Так що закачування 10 млрд. куб. м на зберігання, за яке платять подобово і немало вигідно Україні
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28.05.2020 01:08 Відповісти
Вы хоть новость до конца читайте, а не только заголовки. "с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ (ПХГ)" С уменьшением поставок с газпрома в хранилищах будет место и на этом американские и польские марионетки хотят дать заработать и Украине. Нашими поставками мы его не заполним даже если очень постараться. Да и увеличивали добычу при "рошеновском барыге"), сейчас цена упала ниже плинтуса. Дешевле покупать, чем вкладывать в добычу. А вот цена для населения это уже вопрос к бубочке, почему цена упала в 10 раз а в платежках нет)
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27.05.2020 17:25 Відповісти
зеленский с охметовым ещё года три могут поживляться, зачем в платёжках меньше делать ?
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27.05.2020 19:00 Відповісти
Ага, увеличивали. Программа собственной добычи провалена усилиями товарища Витренко...
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28.05.2020 00:17 Відповісти
Що за ахінея?
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28.05.2020 01:09 Відповісти
Украине нужно увеличить добычу электричества и отказаться вообще от газа! Нужно полностью переводить страну с газа на электричество!!!
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27.05.2020 21:18 Відповісти
Но як видно по зупинці АЕС, мудаки зе роблять все навпаки.
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27.05.2020 21:37 Відповісти
Угу. А электричество производится из воздуха
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28.05.2020 00:15 Відповісти
и из воздуха в том числе - ветряки!))) и воды, и солнца и Атомная энергетика еще, уголь и т.д.
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28.05.2020 00:43 Відповісти
И как только солнце село - все при свечах.
Чтобы это работало нужны аккумулирующие мощности.
В последний раз этим занималось правительство Тимошенко в 2009. Несмотря на кризис тогда достроили ГАЭС.
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28.05.2020 12:10 Відповісти
Тепло, отримане завдяки електриці значно дорожче тепла отриманно в результаті згоряння природного газу. Ну, і ще маса технічних питань, пов"язаних із перебудовою усіх електричних мереж.
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28.05.2020 00:53 Відповісти
Спорный вопрос !!! Так как у нас электричества очень много своего для нас было бы правильно все перевести на электричество !!! Кстати очень много так и делают в ЕС . техника развиваеться постоянно просто нужна политическая воля !!! Гораздо проще перевести дом на электричество а не платит огромные суммы за газ!!! Есть только одна огромная проблема что газ что электро принадлежат олигархам которые просто выкачивают с Народа Украины последнее
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28.05.2020 06:48 Відповісти
"Так багато електрики" ... Електрика то не вугілля чи газ. Її виробляти треба.
Що до переведення опалення на електрику. Якщо, у вас індивідуальне опалення, то у платіжі повинні вказувати не тільки куб. метри газу, а кількість енергії у кВт*г. Так от помножте цю цю цифру на вартість ел. енергії (за кВт*г) і взнаєте, у скільки вам таке електричне опалення обійдеться
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28.05.2020 14:21 Відповісти
Кабинет министров на заседании в среду, 27 мая, одобрил меморандум о сотрудничестве с американской Louisiana Natural Gas Exports по вопросу возможных поставок газа в Украину и развития газовой инфраструктуры. Источник: https://biz.censor.net/n3198343

МОСКОВІЯ ЗДОХНИ
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27.05.2020 22:37 Відповісти
Даешь отопление по штуке зелени в месяц!
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28.05.2020 08:35 Відповісти

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