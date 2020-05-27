Кабмин отложил проведение анализа расходов госбюджета

Кабинет министров на заседании в среду, 27 мая, решил отложить проведение обзора бюджетных расходов из-за карантинных мероприятий в связи со вспышкой пандемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Планировалось, что отчеты по итогам проведенных обзоров будут представлены правительству до 1 декабря 2020 года, однако из-за карантинных мероприятий этот срок продлен до 1 марта 2021 года.

Обзоры расходов проводят специально созданные рабочие группы, в состав которых входят представители соответствующих распорядителей бюджетных средств и Минфина, а также независимые эксперты.

Такие рабочие группы должны проанализировать сферы и наработать не менее двух вариантов достижения цели осмотра в соответствующей сфере.

Кроме того, решением Правительства был изменен срок представления отчетов распорядителями бюджетных средств, которые не провели обзоры в 2019 году (Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения и Министерство энергетики и защиты окружающей среды). Завершить работу над отчетами и предоставить их правительству необходимо в трехмесячный срок со дня отмены карантина.

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Как сообщалось, обзоры расходов государственного бюджета в текущем году запланированы в сферах деятельности 12 главных распорядителей средств государственного бюджета: Министерстве образования и науки; Министерстве развития общин и территорий; Министерстве здравоохранения; Министерстве социальной политики; Министерстве иностранных дел; Министерстве культуры и информационной политики, Министерстве молодежи и спорта; Министерстве энергетики и защиты окружающей среды; Министерстве инфраструктуры; Государственном агентстве автомобильных дорог; Государственной судебной администрации и Национальной академии наук.

Обзор расходов (spending review) - ключевой элемент для создания эффективной системы планирования бюджета на среднесрочную перспективу. Такая комплексная оценка покажет, эффективно распределены государственные расходы, и поможет выявить неэффективные или неактуальны расходы.