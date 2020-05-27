"Ощадбанк" продает завод по изготовлению маргарина группы "Креатив" за 47,6 миллиона
Государственный "Ощадбанк" продает через электронную площадку OpenMarket государственного предприятия "СЕТАМ" завод по изготовлению маргарина группы "Креатив" по стартовой цене 47,6 млн грн.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение СЕТАМ, передает БизнесЦензор.
Как сообщается, аукцион состоится 9 июня. Гарантированный взнос – 2,38 млн грн, шаг аукциона – 476,19 тыс. грн.
Лот №422522 состоит из комплекса зданий в Кировоградской области, селе Соколовское, общей площадью 4,35 тыс. кв. м., и включает оборудование для изготовления спрэда и мягкого маргарина.
Как сообщалось, "Ощадбанк" с 2015 года проводит активную претензионно-исковую работу по возвращению долгов группы "Креатив".
В целом в пользу банка по состоянию на 8 ноября 2019 года принято 11 решений о взыскании задолженности с группы "Креатив" на общую сумму $661 млн, почти 27 млн евро и 1,162 млрд грн.
Группа "Креатив" (Кировоградская область) была одной из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. В состав группы входило три завода по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. В ее составе также был завод по переработке сои мощностью 270 тыс. тонн в год. Компания владела восемью элеваторными комплексами в Кировоградской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях, растениеводческими хозяйствами и животноводческим комплексом.
"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал 2 место среди 75 действовавших в стране банков.
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