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Европейский центробанк ухудшил прогноз падения экономики еврозоны

Европейский центробанк ухудшил прогноз падения экономики еврозоны

Экономика еврозоны, скорее всего, сократится на 8-12% в этом году из-за последствий пандемии коронавируса.

Об этом заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Ранее ЕЦБ прогнозировал снижение ВВП на 5-12%, однако Лагард сказала, что этот "мягкий" сценарий уже устарел, а итоговые показатели будут находиться в диапазоне от "среднего" до "жесткого" сценария.

Как сообщалось, ранее Лагард называла наихудшим сценарием падение экономики еврозоны в 2020 году на 15% в результате пандемии коронавируса.

Автор: 

ВВП (1131) Лагард (72) єврозона (128) Європейський центральний банк (92)


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