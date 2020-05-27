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Нацбанк ухудшит прогноз падения экономики Украины

Нацбанк ухудшит прогноз падения экономики Украины

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает более глубокого падения ВВП Украины в 2020 году, по сравнению с прогнозируемым в апреле снижением на 5%.

Об этом заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб сообщил в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

"Исходя из данных по падению в первом квартале, показателей промпроизводства и транспорта в апреле, полагаю, падение может быть более серьезным, чем ожидалось. Соответственно если переносить динамику на годовой показатель, мы уже можем говорить о 6-7% падения, а не о 5%, как было до сих пор. Но в данных обстоятельствах, это не такая уж и большая разница – все движется в рамках примерно того же сценария", – сказал Сологуб.

Как сообщалось, в конце апреля Национальный банк Украины (НБУ) прогнозировал снижение ВВП Украины на 5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4% в последующие годы. При этом во втором квартеле падение ВВП ожидалось на 11%.

Международный валютный фонд в своем прогнозе ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и восстановления в 2021 году на 3,6%. При этом сокращение ВВП в целом в Европе ожидается на уровне 6,6%.

В то же время согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%. В 2021 году ожидается экономический рост на уровне 2,4%.

Автор: 

ВВП (1131) НБУ (9230)


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Топ коментарі
+13
Да какая разніца, главноє чтоби долар по 8 бил і не било гражданской войни
(с) мудрий нарід
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27.05.2020 15:30
+7
Даешь карантин до нового года,73% ********* ЗА!)))Главное не барыга,хуже не будет..!!!))))
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27.05.2020 16:38
+6
нічого дивного ...з нашими безумними податковими, судами , і тд. ніхто не хоче тут працювати.
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27.05.2020 16:08
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Да какая разніца, главноє чтоби долар по 8 бил і не било гражданской войни
(с) мудрий нарід
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27.05.2020 15:30 Відповісти
Ну, и что НБУ сказал "А" и не говорит "Б" ? Какой теперь прогноз НБУ по индексу инфляции ? Учетную ставку и дальше продолжаем снижать ?
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27.05.2020 15:54 Відповісти
Даешь депозиты с отрицательной ставкой.Затянем пояса потуже.
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28.05.2020 13:31 Відповісти
нічого дивного ...з нашими безумними податковими, судами , і тд. ніхто не хоче тут працювати.
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27.05.2020 16:08 Відповісти
это старая песенка - теперь сокращенные после карантина не могут найти себе работу.
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28.05.2020 09:27 Відповісти
Даешь карантин до нового года,73% ********* ЗА!)))Главное не барыга,хуже не будет..!!!))))
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27.05.2020 16:38 Відповісти
Глубже и толще Я конечно не Сологуб , но я бы умножил эти цифры на 2
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27.05.2020 18:34 Відповісти
"Международный валютный фонд в своем прогнозе ожидаетhttps://biz.censor.net/n3188968" - 40% роста - 7,7% = 32,3%.
32,3% роста ВВП нас тоже устраивает.
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27.05.2020 20:35 Відповісти
Прогноз річ невдячна)
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27.05.2020 22:22 Відповісти
Оптимисты
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28.05.2020 00:22 Відповісти
А как же экономический прорыв?
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28.05.2020 08:33 Відповісти
отрицательный рост
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28.05.2020 09:29 Відповісти

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