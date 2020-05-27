Кабмин внес Панаму в список офшорных зон

Кабинет министров внес Панаму в список офшорных зон. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно пояснительной записке, ранее Панама была внесена в перечень офшорных зон ЕС.

Как сообщалось, в апреле 2016 года ICIJ и Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали результаты расследования на основе документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые журналистам предоставил неизвестный.

Расследование под названием "Панамские документы" включает имена политиков, чиновников, спортсменов из 50 стран. В деятельность офшорных компаний, по данным журналистов, оказались вовлечены бывшие и нынешние главы ряда государств, а также их семьи.

В данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) находилось около 469 офшорных компаний, связанных с Украиной.