Кабмин согласовал назначение нового главы Киевской ОГА (обновлено)

Кабинет министров Украины согласовал назначение Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Володин в настоящее время является временно исполняющим обязанности главы Киевской облгосадминистрации. С декабря 2019 года он занимает должность заместителя главы Киевской облгосадминистрации.

До назначения заместителем главы Киевской ОГА Володин работал исполняющим обязанности генерального директора ГП "Электронмаш".

В 2012 - 2019 годах занимал должность директора Департамента правового обеспечения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. В 2010-2012 годах был заместителем гендиректора Государственного предприятия "Государственная инвестиционная компания", заместителем председателя набсовета ПАО "Украинский банк реконструкции и развития".