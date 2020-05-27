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Кабмин согласовал назначение нового главы Киевской ОГА (обновлено)

Кабмин согласовал назначение нового главы Киевской ОГА (обновлено)

Кабинет министров Украины согласовал назначение Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Володин в настоящее время является временно исполняющим обязанности главы Киевской облгосадминистрации. С декабря 2019 года он занимает должность заместителя главы Киевской облгосадминистрации.

До назначения заместителем главы Киевской ОГА Володин работал исполняющим обязанности генерального директора ГП "Электронмаш".

В 2012 - 2019 годах занимал должность директора Департамента правового обеспечения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. В 2010-2012 годах был заместителем гендиректора Государственного предприятия "Государственная инвестиционная компания", заместителем председателя набсовета ПАО "Украинский банк реконструкции и развития".

Кабмін (7720) Київська область (285) ОДА (70)


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