Шмыгаль анонсировал программу стимулирования экономики путем ограничения импорта (обновлено)

Кабинет министров при участии экспертов, ученых и бизнес-ассоциации, подготовил программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-109.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабмина, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам премьера, работа над документом длилась полтора месяца, к его подготовке было привлечено более 90 разработчиков.

Шмыгаль подчеркнул, что красной линией, которая является частью каждого элемента стратегии, стал принцип приоритета украинского производителя.

"Именно поэтому первая часть программы называется "Защита украинских товаров, работ, услуг от их импортных альтернатив". Здоровый экономический национализм это стратегия многих стран, и мы также будем двигаться в этом направлении", – сказал премьер.

По словам главы правительства, программа предусматривает, что Украина будет использовать весь спектр инструментов ВТО и ГАТТ для защиты своих предприятий.

Шмыгаль добавил, что каждая отрасль в подготовленной стратегии имеет два обязательных параметра – доступ к финансам и доступ к рынкам.

"Кроме того, сейчас мы обсуждаем уменьшение налоговой нагрузки для МСБ, а также "регуляторную гильотину". Наш успех показателен, когда простые ФОПы больше не будут нуждаться в помощи бухгалтеров в заполнении документов, а Украина войдет в ТОП-30 стран мира в вопросе легкости администрирования налогов. Это наша цель, это очень важно максимально упростить работу малому бизнесу, особенно микро-бизнесу", – сказал премьер.

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Как уточнил министр экономики Игорь Петрашко, в целом программа содержит 230 пунктов, передает Интерфакс-Украина.

"Мы хотим быть прогнозированными для бизнеса и избежать ситуаций, когда бизнес не может прогнозировать работу из-за неожиданных решений государства. В том числе административных барьеров, создание Службы финансовых расследований, автоматическое продолжение срока действия лицензий и разрешений", – сказал Петрашко.

В целом программа содержит 3 раздела. Первый раздел содержит краткосрочные инициативы в ответ на COVID-19: обеспечение безопасного функционирования экономики; поддержка отраслей экономики и защиту их товаров, работ и/или услуг от их импортных альтернатив, которые поставляются на территорию Украины, с учетом международных договоров и обязательств Украины.

При этом для поддержки экономики были разработаны меры по 6 секторам: промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, сфера услуг (торговля, гостинично-ресторанное дело, образование, креативные индустрии, личные услуги).

По решению правительства, полная версия программы будет обнародована после доработки в 3-дневный срок.