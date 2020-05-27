Нацбанк допустил снижение учетной ставки ниже 7%

Национальный банк Украины (НБУ) допускает снижение учетной ставки в 2020 году ниже прогнозируемых ранее 7%.

Об этом заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб сообщил в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

"Мы можем опустить учетную ставку ниже 7%, даже не меняя прогноза, поскольку пересмотр будет только в июле. Если к тому моменту условия будут располагать к снижению – снизим. Пока можно сказать, что инфляционные тенденции действительно способствуют более мягкой монетарной политике. Второй момент – мы видим, что экономику нужно стимулировать", – сказал Сологуб.

Как сообщалось, Национальный банк решил снизить учетную ставку сразу на 2 процентных пункта – с 10% до 8% годовых с 24 апреля.

В марте прогноз ее дальнейшего снижения был улучшен до 7% на конец 2020 года, тогда как ранее базовый сценарий НБУ предполагал снижение учетной ставки до 8% только к концу 2021 года