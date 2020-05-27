Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании проголосовал за решение выделить в отдельную структуру Министерство экологии из Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль, сообщает БизнесЦензор.

"У нас сегодня колоссальный кризис в энергетике. И выбор между тем, создавать сегодня новое Министерство экологии, как мы договаривались. Это было политическое соглашение – создание собственно Министерства экологии. У нас нет шести месяцев создавать Министерство энергетики, поэтому мы идем таким путем – мы выделяем министерство экологии, будет ускорять все процедуры, двигаться вперед. Критически важно обеспечить стабильность Министерство энергетики", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, в августе 2019 года Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины. Этим решением был назначен министр энергетики и защиты окружающей среды Украины. До этого в правительстве было два отдельных министерства: Минэнергетики и Минэкологии.

14 мая Комитет по вопросам экологической политики и природопользования принял решение о необходимости разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два министерства и внесет соответствующие рекомендации правительству.