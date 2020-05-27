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Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды

Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании проголосовал за решение выделить в отдельную структуру Министерство экологии из Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль, сообщает БизнесЦензор.

"У нас сегодня колоссальный кризис в энергетике. И выбор между тем, создавать сегодня новое Министерство экологии, как мы договаривались. Это было политическое соглашение – создание собственно Министерства экологии. У нас нет шести месяцев создавать Министерство энергетики, поэтому мы идем таким путем – мы выделяем министерство экологии, будет ускорять все процедуры, двигаться вперед. Критически важно обеспечить стабильность Министерство энергетики", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, в августе 2019 года Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины. Этим решением был назначен министр энергетики и защиты окружающей среды Украины. До этого в правительстве было два отдельных министерства: Минэнергетики и Минэкологии.

14 мая Комитет по вопросам экологической политики и природопользования принял решение о необходимости разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два министерства и внесет соответствующие рекомендации правительству.

Мінекології (184) Міненерговугілля (750) Денис Шмигаль (1470) Мінекоенерго (58)


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27.05.2020 13:36 Відповісти
Ещё не закончился.
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27.05.2020 16:52 Відповісти
Лучше поздно,чем никогда. Правильный ход,который будет иметь положительные последствия для экологии,находящейся в критическом состоянии.. Надо отделить "мух от котлет" и подумать о том,что при нынешнем хищническом отношении к природе -через пару лет 1 стакан чистой воды в Украине будет стоить 1 млн.баксов- цена ее доставки с Гренландии или Антарктиды. Все "энергетические проекты",связанные с распродажей прав на добычу газа ,особенно сланцевого,технология добычи которого убийственна для окружающей среды и грунтовых вод,должны проходить обязательную экологическую экспертизу на безопасность.Надо рекультивировать отравленные раундапами и тиаклопридами за последние 6 лет черноземы,привлечь к материальной ответственности всех "производителей ГМО"(соя,пшеница,кукуруза,ячмень и пр)- а по сути экологических преступников,с полей которых ядовитые стоки уничтожили Каховское вдхрн и еще 2400 водоемов на территории Украины. До наведения порядка в этом вопросе отдавать землю новым отравителям-неправильно,как по мне. Совершено тягчайшее экологическое преступление против всех жителей Украины и заложены "мины замедленного действия" под следующие поколения.Без чистой питьевой воды - нет будущего. Всем добра.
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27.05.2020 14:08 Відповісти
У меня только один вопрос: о чем думали эти клоуны-рехворматоры когда полгода назад соединяли ужа с ежом ? Хотя слово "думали" малоприменимо к ним ...
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27.05.2020 14:48 Відповісти
Убитий брат Єрмака видно думав, що так продасть подорожче.
Але тепер криза і доводиться демпінгувати і дробити пополам.
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27.05.2020 17:22 Відповісти
Зато теперь у нас будет еще один министр с кучей челяди в виде заместителей, глав департаментов, главков, отделов и прочей шелупони!!! И у каждого по секретутке и водиле!!! Вот заживем!!! Правда, ЗЕ?
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27.05.2020 15:58 Відповісти
Странно. Конституция и Верховна Рада - побоку. Захотел Кабмин создать, выделить, реорганизовать министерство - нет проблем! Сами себе режиссеры.
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27.05.2020 16:28 Відповісти

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