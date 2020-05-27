Киевский метрополитен будет ограничивать вход на станции в часы пик, – Кличко

В киевском метрополитене будут ограничивать вход на некоторые станции во время наибольшего скопления пассажиров, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"В метро, в часы пик, чтобы не создавать КГГА большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа - соблюдая дистанцию и в маске", - подчеркнул Кличко.

Он объяснил, что после двух дней работы метрополитена стало понятно, что не все пассажиры придерживаются социальной дистанции, не все носят маску.

"А в метрополитене и наземном транспорте, напомню, обязательный масочный режим! Поэтому не пренебрегайте правилами. Не подвергайте опасности себя и людей, которые рядом. Потому, я уже приводил эту цифру, 34 процента заражений происходят именно в общественном транспорте. И в нынешней ситуации им следует пользоваться только в случае крайней необходимости", - добавил Кличко.

По его словам, через несколько дней после возобновления работы в обычном режиме наземный общественный транспорт столицы перевез почти 835 тысяч пассажиров, метрополитен за два дня перевез 773 тысяч человек.

Он напомнил, что до пандемии пассажиропоток в столичной подземке был более полутора миллиона человек в сутки.