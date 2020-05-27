Monobank разрывает сотрудничество с "ТАСкомбанком"

Сооснователь monobank Олег Гороховский рассказал, что банк отказывается от сотрудничества с "ТАСкомбанком" Сергея Тигипко, при этом "Универсал Банк" останется партнером учреждения.

Об этом со ссылкой на Минфин сообщает БизнесЦензор.

"Мы приняли решение с 1 июня отказаться от сотрудничества с этим партнером. У нас останутся кассы Универсал Банка, А-Банка и сеть iBox, а с Таскомбанком больше работать не будем", - сказал Гороховский.

АО "Универсал Банк" входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, который купил банк у греческой группы Eurobank Ergasias S.A. в 2016 году. В финансовый сектор группы также входит "ТАСкомбанк", две страховые компании, ряд других организаций.

На базе "Универсал Банка" также работает проект monobank, основанный бывшими топ-менеджерами "Приватбанка".